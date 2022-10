LIMBACH MIT TOPLEISTUNG

Remis gegen Kiedrich +++ Ein Sieg war im möglichen +++ Guckes mit erstem Tor seiner Laufbahn Limbach; Unsere SG Limbach trennt sich am Ende vom ungeschlagenen Tabellenzweiten FC Kiedrich 2:2 Unentschieden. Schon früh in der Partie musste die Elf um Kapitän Christian Menz das 0:1 hinnehmen. Dies hat aber den "Matchplan" nicht über den Haufen geworfen, welcher sich nach 90ig Minuten bewährte. Nach der Halbzeit Trumpfte unsere SGL groß auf. Quentin Künsch flankte scharf in den gegnerischen Strafraum, wo nur noch ein Verteidiger mit der Hand klären konnte. Der 18 jährige Nico Guckes nahm sich den Ball und verwandelte souverän. Dies war sein erstes Tor überhaupt, nicht mal in der Jugend ist ihm das gelungen. Euphorisiert und mit großem Siegeswillen kämpfte unsere Mannschaft gegen den haushohen Favoriten. Und belohnt sich nach tollem Abschlag von Pierre Fuchs auf Haden Lucarelli, der sich durch setzte und im Stile eines Torjägers zum viel umjubelten 2:1 Führungstreffer traf.