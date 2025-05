Limbach krönt sich zum Meister – 2:1-Sieg bei "Do-or-Die" in Rüdesheim

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Rund 500 Zuschauer, darunter etwa 200 mitgereiste Fans aus Limbach, sorgten an der Kastanienallee in Rüdesheim für eine mitreißende Atmosphäre. Die Heimserie der Gastgeber – elf Siege aus elf Heimspielen in dieser Saison – und ein Jahr ohne Niederlage auf eigenem Platz sprachen im Vorfeld für den VfR, die vor dem letzten Spieltag um einen Zähler bessere Gesamtbilanz sowie das Hinspielergebnis (2:1 für Limbach) für die Gäste.

Starker Start der Heimelf

Die Gastgeber zeigten von Beginn an mehr Präsenz, gewannen die entscheidenden Zweikämpfe und gingen verdient in Führung: Nach einer Ecke war Baran Schiller per Kopf zur Stelle und brachte den VfR mit 1:0 in Front (13.). Der FC Limbach tat sich sehr schwer, fand kaum Zugriff – zur Pause sprach vieles für Rüdesheim.

Doch die zweite Halbzeit gehörte den Gästen. Mit neuem Schwung, angepasster Taktik und deutlich mehr Selbstvertrauen drehte Limbach auf – und das Spiel. Kapitän Lenard Schwenk wurde zum Helden des Tages: Erst verwerte er einen Querpass von Maurice Friedel aus zehn Metern platziert ins lange Eck (53.), wenig später donnerte Schwenk aus ähnlicher Position eine flache Hereingabe von Joshua Niederle in die Maschen (61.).

FCL-Kapitän Leonard Schwenk wird zum Held

In der Schlussphase überstand der FCL eine gefährliche Ecke der Rüdesheimer, als erneut Schiller frei zum Kopfball kam (85.), nach 95 intensiven Minuten war das Kunststück dann vollbracht - Schwenk führte seine Mannschaft mit den beiden Treffern nicht nur zum Sieg, sondern auch zur Meisterschaft. „Es hätte keinen passenderen Matchwinner geben können, Lenard Schwenk ist ein Limbacher Eigengewächs, der wie kein anderer für den Verein steht", erklärte Gästetrainer Mario Weimer im Nachgang an die Partie. Und schob hinterher: „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, jeder hat gefightet. Wir haben uns dieses Resultat verdient." Der FC Limbach belohnte sich für eine starke zweite Halbzeit sowie eine herausragende Saison und wird in der kommenden Saison in der Kreisliga B Rheingau-Taunus auflaufen.