Limbach III startet mit Sieg in die Rückrunde

In der Kreisliga A Ost empfing der Spitzenreiter aus Limbach die Gäste aus Hassel. Vom Anpfiff weg entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem beide Teams ihr Heil in der Offensive suchten. Bereits nach vier Minuten wurde die Angriffslust der Gastgeber belohnt. Matthias Gisch bediente am linken Strafraumeck seinen Mitspieler Sebastian Glas muntergültig. Dieser lief frei auf SG-Keeper Zimmer zu und markierte kaltblütig zum 1:0. Doch die Freude der Palatia währte nicht lange. Bereits drei Minuten später gelang Salah Eddin Alsattour der Ausgleich. Dabei nutzte er eine Unsicherheit in der Abwehr der Gastgeber, die trotz dreier Versuche den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen konnte. In der 13. Minute konnte der Limbacher Tamer Akillar im Gästestrafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter nutzte der nervenstarke Matthias Gisch zum 2:1. Die bedeutete sein 9. Saisontor. In der 22. Minute startete Paul Frank einen Sololauf durch die Gästeabwehr. An der Strafraumgrenze faßte er sich ein Herz und netzte mit einem sehenswerten Flachschuß zum 3:1 ein. Doch die Gäste warfen die Flinte nicht ins Korn. Sie blieben weiter gefährlich, und die Limbacher Abwehr stand mehrmals unter Druck. Glück hatte die SG in der 28. Minute, als der Schiri, nach einem eindeutigen Foul im Strafraum an Jakub Herus, Limbach einen weiteren Starstoß verwehrte. In der 36. Minute traf Herus mit einem Kopfball nur die Latte. So ging es mit einem 3:1 für die Palatia in die Pause.

Nach dem Wechsel waren die Spielanteile wieder gleichmässig verteilt. Es gab Torchancen hüben wie drüben. Erstmals zählbares kam in der 70. Minute für Hassel heraus. Wieder nutzte man eine schwäche im Limbacher Abwehrverband und Johannes Dithmar war zum 3:2 erfolgreich. Limbach wurde nun jedoch nicht hektisch. Man versuchte das Spiel wieder mehr in die Hälfte der Gäste zu verlagern. In der 79. Minute setzte sich der agile Paul Frank am rechten Flügel gleich gegen zwei Abwehrspieler durch und bediente Jakub Herus mit einem Querpass mustergültig. Der hatte wenig Mühe der Ball ins leere Tor zu schieben. Nun spielte Hassel alles oder nichts. Es wurde mit Mann und Maus gestürmt. Dies bot Limbach natürlich alle Möglichkeiten mit Konterangriffen zu weiteren Toren zu kommen. In der 88. Minute tauchte der Eingewechselte Nico Koch frei vorm Gästetor auf, schoss den Ball aber unkonzentriert weit am Tor vorbei. Eine Minute später machte er es jedoch besser. Christoph Sandmayer hatte ihn vom rechten Flügel her mustergültig in Szene gesetzt, und nun traf er auch zum 5:2-Endstand ins Schwarze.