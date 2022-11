Limbach III setzt im Spitzenspiel dickes Ausrufezeichen

Nach zweiwöchiger Spielpause stand für die dritte Mannschaft des FC Limbach, in der Kreisklasse A Ost, das absolute Spitzenspiel in Einöd auf dem Programm. Dabei trafen die beiden führenden Teams in der Tabelle aufeinander. Die Palatia kann derzeit in Sachen Personal aus dem Vollen schöpfen. So konnte das Trainergespann Trainer Nico Keller und Nico Koch sein momentan stärkstes Team aufs Feld schicken.

Es entwickelte sich ein Spiel, das sich zu Beginn meist zwischen den beiden Strafräumen abspielte. Dabei hatten die Gäste ein leichtes Übergewicht, doch zunächst fehlte im Sturmspiel die Durchschlagskraft, um die Abwehr der Gastgeber vor größere Probleme zu stellen. Die Abwehr der Palatia stand überaus sicher und war jederzeit Herr der Lage. Glück hatten die Gastgeber, nach gut einer halben Stunde, als der Schiedsrichter Limbach einen klaren Foulelfmeter verwerte. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach der Pause verstärkte die Palatia ihren Angriffsdruck. Auch machte sich das Schwinden der Kräfte im Team der Gastgeber, von Minute zu Minute stärker Bemerkbar. So dauerte es lediglich sechs Minuten, bis Niklas Schurig, mit seinem ersten Saisontor, den Bann brechen konnte. Damit war die Moral von Einöd stark angeknackst. Und die Palatia blieb weiter am Drücker. Nur sieben Minuten später erhöhte Jakub Herus, mit seinem vierten Saisontor auf 0:2, womit die Begegnung praktisch schon entschieden war. „Torjäger“ Matze Gisch wollte da auch nicht zustehen und netzte zum 0:3 (63.) ein. Es war bereits sein achtes Tor in dieser Saison. In der 74. Minute war es Max Mohr, der für den Höhepunkt des Spiels sorgen konnte. Er setzte aus gut und gerne 40 Metern einen „Strahl“ in Richtung gegnerisches Tor ab, der genau ins Ziel traf. Für den Schlusspunkt sorgte, eine Minute vor dem Abpfiff Elefterios Mourtzios mit seinem Treffer 5:0-Endstand.