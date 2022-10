⚽️🔥LIMBACH HOLT DEN ERSTEN AUSWÄRTSDREIER 🔥⚽️

SG Huppert/Born erkämpfte sich dann in der 63. Minute zurück und erzielte den Anschlusstreffer. Die prompte Antwort folgte, der bärenstarke Claudio Alves gewann tief in der gegnerischen Hälfte den Ball und bereitete den Treffer von Haden Lucarelli mustergültig vor zum 4:2.

Motiviert und zielstrebig schnellstmöglich das 3:1 zu erzielen kam unsere SGL aus den Kabinen. Diesmal hatten wir den Wind im Rücken und versuchten daraus Kapital zu schlagen. Quentin Künsch nahm sich in der 48. Minute ein Herz und schweißte aus 25ig Metern ein.

Folgerichtig erzielte die Heimelf dann durch einen immer schneller werdenden Fernschuss den Anschlusstreffer. Mit 2:1 ging es dann in die Halbzeit.

Leider schied dann Mario Mann verletzungsbedingt aus mit Verdacht auf Muskelfaserriss. SG Huppert/Born nutze danach den starken Rückenwind und drückte unsere Elf tief in die eigene Hälfte.

Born; Auf ungewöhnlich starken Windböen musste sich am heutigen Sonntag unsere Mannschaft einstellen. Trotz diesen Bedingungen fing unsere SGL an wie aus einem Guss. Nach Flanke von Haden Lucarelli ersprintete Claudio Alves sich den Ball und traf abgezockt zum 1:0. Fast die identische Situation einige Minuten später, diesmal war es Jan Weimer der auf Alves flankte, letzterer souverän zum 2:0 verwandelte.

Zweiter Sieg in Folge +++ kurioses Windspiel +++ Alves und Lucarelli treffen doppelt

Spannend wurde es dann in der Endphase als Huppert/Born erneut nochmal ran kam durch eine Ecke zum 4:3. Unsere Mannschaft zeigte wiedermal eine tolle Moral und Mentalität, stemmte sich gegen den Ausgleich. Durch einen weiten Einwurf von Jan Weimer auf Lucarelli, der dann seine tolle Leistung am heutigen Tag zum spielentscheidenden 5:3 eiskalt krönte.

Gewarnt durch die Niederlage der Frankfurter Eintracht gegen den letzten VFL Bochum in der Bundesliga am gestrigen Samstag, machte es unser Team besser und gewann am Ende völlig verdient mit 5:3 und bringt die drei Punkte mit nach Hünstetten.

Alle Tore, Chancen und Highlights könnt ihr bei FuPa in den Videos sehen.

Kommenden Donnerstag gastiert einer der Meisterfavoriten in Limbach am Hümes, Spielbeginn ist um 20:00 Uhr gegen den FC Kiedrich.

