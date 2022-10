LIMBACH GEWINNT KAMPFSPIEL

2:1 Sieg gegen Hettenhain +++ Vier Spiele in Folge ungeschlagen +++ Meixner und Guckes Treffen +++ Titzmann überragend

Limbach; Das erwartet schwere Spiel gegen den FC Hettenhain bestätigte sich und die SGL spürte schon in den ersten Minuten das in diesem Match alles abverlangt wird.

Die Mannschaft um Kapitän Christian Menz kämpfte gegen gut aufspielende Gäste, konnte aber mit starker Willenskraft allen Widerständen trotzen. Dabei unterstütze auch der am heutigen Tage überragende Torhüter Ludger Titzmann. Mit großartigen Paraden hielt er die null in der Ersten Halbzeit fest. Hettenhain mit Unterstützung von der ersten Mannschaft (A-Liga) hätte durchaus in Führung gehen können, insgesamt 10 Torschüsse musste die SGL vor dem Pausentee hinnehmen. Dennoch hätte auch die „Hümes-Elf“ mit 1:0 in Führung gehen können, zwei Großchancen von insgesamt sechs in der ersten Halbzeit, konnte der gut aufgelegte Gästekeeper Benedikt Bakker parieren.

Nach dem Pausentee nun ein anderes Bild, unsere SGL spielte aus einer kompakteren Grundordnung heraus und fightete den Vorletzten nieder. Nach einem scharf reingeschlagenen Eckball von Jan Weimer, erzielte Tim Meixner mit einem wuchtigen Kopfball das wichtige 1:0. Dieser Führungstreffer gab dem Team weiter Aufwind und man erspielte sich weitere gute Chancen heraus. Bis zur 70.igsten Minute, als der ansonsten sehr gut leitende Schiedsrichter Artur Vardanjan auf den Elfmeterpunkt zeigte. Ein angebliches Foulspiel von Christian Menz war der Auslöser. Auf dem Video auf Fupa ist aber klar zu sehen, dass unser Kapitän nur den Ball spielt. Gästestürmer Marcel Hofmann war es egal und nutzte diese Chance zum Ausgleichstreffer. Limbach wollte dies nicht auf sich sitzen lassen und schlug zur Gegenoffensive. Drei Minuten später konnte unser Flügelflitzer Kevin Eberle im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Nico Guckes verwandelte seinen zweiten Elfmeter in Folge souverän und schoss unsere SGL zum Heimsieg.