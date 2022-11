Limbach geht mit Erfolg in die Winterpause FC Palatia Limbach: Später 3:2-Sieg gegen favorisiertes Freisen

Der FC Palatia Limbach hat sich mit einem 3:2 (1:1)-Triumph über den in der Tabelle etwas besser dastehenden FC Freisen in die Winterpause verabschiedet. Nach einer langen Durstphase, die nur durch einen Sieg beim Schlusslicht Svgg. Hangard unterbrochen wurde, nahm das Fußballjahr für das Team von Trainer Patrick Gessner doch noch einen guten Ausgang

Einen spannenden Schlussakkord gab es in der Verbandsliga Nordost am Freitagabend. Der FC Palatia Limbach und der FC Freisen zogen ein Spiel vom ersten Rückrundenspieltag Ende Februar vor, die Platzherren konnten sich am Ende knapp mit 3:2 (1:1) durchsetzen. Dabei fand Limbach mit einer Bogenlampe von Jan Hinkelmann in der 7. Minute als Erstes den Weg ins Ziel. Die Gäste aus der Nordostecke des Saarlandes konnten die Begegnung jedoch drehen. Fünf Minuten vor der Pause traf Patrick Clos zum Ausgleich, fünf Minuten nach Wiederbeginn war David Attilio Basile mit dem 1:2 zur Stelle. "Wir wollten dieses spiel unbedingt gewinnen, haben über den Kampf, Einsatzbereitschaft und Hingabe zurück gefunden und am Ende dann auch verdient den Dreier hierbehalten. Der Erfolg war nicht nur wegen den drei Punkten wichtig, sondern strahlt auch auf die nun anstehende Pause aus, da ist es gut, mit einem Erfolgserlebnis reinzugehen", sagte Palatia-Trai8ner Patrick Gessner. Denn Lars Benedikt Wagner (61.) Tim Mohr (88.) drehten das Spiel komplett zugunsten des Teams aus dem Kirkeler Gemeindeteil. "Wir hoffen, dass wir bis zum Trainingsstart Ende Januar viele unserer 14 verletzten Spieler zurückbekommen und sie dann im Training nach und nach einbauen. Nur bei Felix Lauer wird es noch länger dauern", ergänzte der Palatia-Coach. Sein Gegenüber Christian Schübelin quittierte die Niederlage einigermaßen gelassen. "Sicher ist es ärgerlich, wenn man im zweiten Durchgang 2:1 führt und dann verliert. Sie hatten einen Freistoß, das zweite Tor zum Ausgleich war aus unserer Sicht abseits, aber den dritten Gegentreffer, der korrekt war, dürfen wir nicht kassieren. Wir hätten gerne im letzten Spiel einen Punkt mitgenommen". Mit Yanni8k Robin Müller, Ibrahim Alhaji und Sebastian Schad kommen über die Pause drei Spieler zurück. Benjamin Bonenberger fehlte heute auch. Freisen konnte sich vom elften Platz nicht verbessern, Limbach ist Zwölfter, vier Punkte vor den gefährlichen Rängen.