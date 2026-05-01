Lilli Purtscheller verlässt die SGS Essen

Die SGS Essen und Angreiferin Lilli Purtscheller gehen ab dem Sommer getrennte Wege. Die 22-Jährige wird ihren auslaufenden Vertrag in Essen-Schönebeck nicht verlängern.
Für die SGS absolvierte die Österreicherin insgesamt 48 Pflichtspiele, in denen ihr sechs Treffer und fünf Assists gelangen. In der laufenden Saison stand die lauf- und dribbelstarke Außenbahnspielerin aufgrund einer Kreuzbandverletzung, die sie sich zu Beginn der Vorbereitung zugezogen hatte, noch nicht im Spieltagskader der Lila-Weißen.
„Wir hätten Lilli natürlich gern auf ihrem Weg zurück auf den Platz begleitet, um gemeinsam in die neue Saison zu starten“, meint Daniel Kraus, sportlicher Leiter bei der SGS. „Lilli hat bei der SGS große Fußspuren hinterlassen und für ihren weiteren Weg wünschen wir ihr nur das Beste.“
„Ich verlasse Essen mit sehr viel Dankbarkeit“, betont Purtscheller. „Mir wurde von Tag eins an sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Dadurch konnte ich mich enorm weiterentwickeln und das sehe ich nicht als selbstverständlich an. Das familiäre Umfeld im Verein schätze ich sehr und die Mädels waren immer meine zweite Familie. Ich bin hier auch als Persönlichkeit gereift und denke, dass nun der richtige Zeitpunkt für mich ist, um einen neuen Weg einzuschlagen. Die Zeit bei der SGS ist für mich zwar ab Sommer vorbei, aber die Erinnerungen und Menschen werden für immer in meinem Herzen bleiben! Aktuell liegt mein Fokus aber noch ganz klar bei der SGS. Bis zum letzten Spieltag werde ich alles geben, um die Mädels bestmöglich zu unterstützen und mein größter Wunsch ist es, am letzten Spieltag den Klassenerhalt zu feiern!"