Lilli Purtscheller verlässt die SGS Essen Frauen-Bundesliga: Die 22-jährige Österreicherin Lilli Purtscheller wird ihren Vertrag bei der SGS Essen nicht verlängern. von SGS Essen / Dominik Oberholz · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Lilli Purtscheller wird die SGS Essen im Sommer verlassen. – Foto: Marc Bremer (MB Mediaworld)

Die SGS Essen und Angreiferin Lilli Purtscheller gehen ab dem Sommer getrennte Wege. Die 22-Jährige wird ihren auslaufenden Vertrag in Essen-Schönebeck nicht verlängern.

48 Pflichtspiele für die SGS Essen Für die SGS absolvierte die Österreicherin insgesamt 48 Pflichtspiele, in denen ihr sechs Treffer und fünf Assists gelangen. In der laufenden Saison stand die lauf- und dribbelstarke Außenbahnspielerin aufgrund einer Kreuzbandverletzung, die sie sich zu Beginn der Vorbereitung zugezogen hatte, noch nicht im Spieltagskader der Lila-Weißen. „Wir hätten Lilli natürlich gern auf ihrem Weg zurück auf den Platz begleitet, um gemeinsam in die neue Saison zu starten“, meint Daniel Kraus, sportlicher Leiter bei der SGS. „Lilli hat bei der SGS große Fußspuren hinterlassen und für ihren weiteren Weg wünschen wir ihr nur das Beste.“