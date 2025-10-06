Lilienthal kassiert Dämpfer, Aufsteiger punkten zuhause

Der Gewinner des Spieltags ist der TSV Neu St. Jürgen, der den Patzer von Lilienthal-Falkenberg nutzte und den Kampf um Platz eins nochmal spannender machte. Im Keller gelang Pennigbüttel ein weiterer Befreiungsschlag und die beiden Aufsteiger punkteten erstmals daheim. Wir schauen auf die Partien des neunten Spieltags.
Früh lag Eiche Neu Sankt Jürgen durch Steffen Brünjes (2.) hinten, doch die Gastgeber zeigten starke Moral. Julian Buhl (43., 62.), Maksymilian Amplewski (80.) und Timo Brünjes (83.) drehten das Spiel komplett. Marvin Witte (84.)betrieb nur noch Ergebniskosmetik. Neu St.Jürgen springt auf Platz zwei und liegt nur noch einen Punkt hinter Ligaprimus Lilienthal-Falkenberg.
Früh brachte Kai-Cedric Ribbe (9.) den FC Hambergen in Führung. Doch im zweiten Durchgang belohnte sich Hansa Schwanewede für eine engagierte Leistung: Kilian Kuhnt (74.) traf zum verdienten Ausgleich. Beide Teams bleiben punktgleich in der unteren Tabellenhälfte und damit unter den Erwartungen.
Lange sah es nach einem Auswärtssieg für Lilienthal-Falkenberg aus, den der Aufstiegsaspirant auch aufgrund der Ausgangssituation einfahren musste, nachdem Christian Dimitri Poungue (65.)getroffen hatte. Doch Cedric Böttner (90.) glich in letzter Minute für den ATSV aus. Während Lilienthal also nach sechs siegen in Serie wieder Remis spielte, holte Schasto einen überraschenden ersten Saisonpunkt.
Gleich sechsmal klingelte es in einem wilden Spiel zwischen Nordsode und dem VSK II. Die Gäste führten mehrmals durch Maurice Banehr (23., 49.) und Nikolai Süß (86., Elfmeter), doch Nordsode zeigte Moral: Paskal Monsees (48.), ein Eigentor von Alexander-Pascal Gräf (83.) und Dominic Meyer (88.) sorgten für das 3:3-Remis kurz vor Schluss. Für den Aufsteiger war es der erste Punkt auf heimischen Rasen.
Der SV Komet Pennigbüttel setzte sich in einem intensiven Spiel mit 3:2 durch. Tobias van Bree (24., 61.) traf doppelt, Lucas Görgens (58.) legte nach. Für Löhnhorst konnten Daniel Cummerow (45.) und Marcel Schmidt (65.) nur verkürzen. Der zweite Sieg in Serie hievt Pennigbüttel auf Platz zwölf hoch.