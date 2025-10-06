Lilienthal kassiert Dämpfer, Aufsteiger punkten zuhause

Früh brachte Kai-Cedric Ribbe (9.) den FC Hambergen in Führung. Doch im zweiten Durchgang belohnte sich Hansa Schwanewede für eine engagierte Leistung: Kilian Kuhnt (74.) traf zum verdienten Ausgleich. Beide Teams bleiben punktgleich in der unteren Tabellenhälfte und damit unter den Erwartungen.

Lange sah es nach einem Auswärtssieg für Lilienthal-Falkenberg aus, den der Aufstiegsaspirant auch aufgrund der Ausgangssituation einfahren musste, nachdem Christian Dimitri Poungue (65.)getroffen hatte. Doch Cedric Böttner (90.) glich in letzter Minute für den ATSV aus. Während Lilienthal also nach sechs siegen in Serie wieder Remis spielte, holte Schasto einen überraschenden ersten Saisonpunkt.