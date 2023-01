Jede Menge los beim 28. Wiesbadener Liliencup. In beiden Gruppen geht es noch spannend zu - die Entscheidungen über das Weiterkommen fallen erst am zweiten Turniertag. – Foto: Durillo

Liliencup: So lief der erste Turniertag Slavia Prag und Rapid Wien mit starker Performance +++ Sonnenberger Team schnuppert gegen Pauli an der Sensation +++ Hochspannung in Gruppe A +++ Gruppe B: Wohl "Endspiel" ums Weiterkommen zwischen Frankfurt und Leverkusen

Wiesbaden. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause steigt 2023 endlich wieder der Wiesbadener Liliencup. Beim renommierten B-Junioren-Hallenturnier spielen auch in der 28. Auflage wieder zahlreiche nationale und internationale Top-Jugendteams mit. Am ersten Turniertag wurde einiges geboten. Möglich, dass es alle drei ausländischen Teams ins Halbfinale packen. Hier lest ihr kompakt, was sich am Samstag ereignete.

Alle Ergebnisse, Tabellen und Video-Highlights auf einen Blick seht ihr hier. Gruppe A: Wenig erbaulich war die Performance vom aktuellen deutschen B-Junioren Vizemeister VfB Stuttgart. Gleich zum Auftakt gab es gegen Slavia Prag eine 0:6-Klatsche. Danach folgten zwei 1:1-Remis gegen Mainz 05 und Royal Antwerpen. Richtig spannend wurde die Gruppe dann im letzten Gruppenspiel des Tages. Der SV Darmstadt 98, bislang nur mit einem torlosen Remis gegen den SV Wehen Wiesbaden, überraschte Nullfünfer und siegte knapp mit 3:2. Hinter dem designierten Gruppensieger Slavia Prag, der mit starken Leistungen alle seine drei Spiele gewann, bahnt sich nun also ein Vierkampf um den zweiten Platz an, der zum Weiterkommen ins Halbfinale berechtigt. Auch für den SV Wehen Wiesbaden ist theoretisch noch das Weiterkommen drin, dafür müssen am Sonntag gegen Stuttgart und Mainz 05 jedoch zwei Siege her. Spiel für Spiel der Gruppe A haben wir für euch hier zusammengefasst.