Liliencup: So läuft die Gruppe B Alle Spiele in der Zusammenfassung: Wer qualifiziert sich fürs Halbfinale?

Wiesbaden. Es ist wieder soweit: Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause findet in diesem Jahr wieder der Liliencup statt. Das internationale B-Junioren-Hallenturnier ist einer der Höhepunkte im Terminkalender der Hallenfußball-Saison in und um Wiesbaden. FuPa ist für euch an beiden Turniertagen vor Ort und hält euch auf dem Laufenden über die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen in beiden Turniergruppen. So läuft das Turnier in Gruppe B.

Die Spvgg Sonnenberg überrascht die Hansestädter zur Anfangsphase mit druckvollem Offensivspiel. Das zahlt sich aus: Simon Pfrogner erziehlt mit dem 1:0 das erste Turniertor. Nur eine Minute später trifft das Sonnenberger Team per direkt verwandelten Freistoß durch Leonard Ivansevic zum 2:0. Danach kommt der FC St. Pauli besser ins Spiel, verkürzt durch Ogbemudia auf 2:1 und gleicht vier Minuten später durch Schöning zum 2:2 aus. Nach dem Ausgleich bestimmt St. Pauli die Partie, geht durch Spieckermann in Führung und erhöht auf 2:4 durch Nzontcha. Trotz der 2:4-Niederlage ein starker Auftritt der Spvgg Sonnenberg. Wie es in Gruppe A läuft, lest ihr hier. Ab Sonntag steigen dann folgende Spiele:

Ein Sieg für Rapid, und das Halbfinale wäre nahezu gebucht, schließlich steht im finalen Gruppenspiel das Schaulaufen gegen Sonnenberg an.

Der Titelverteidiger betritt gegen die SGE das Parkett. Im letzten Turnier vor der Pandemie hatte der FCA das Turnier gewonnen. Mehmet Afsar brachte die Adler nach fünf Minuten in Front. Vier Minuten vor dem Ende glich der FCA zunächst aus. Doch direkt im Gegenzug brachte Noah Fenyö die SGE wieder in Front. Aiden Harangi und bauten den Vorsprung für die Frankfurter weiter aus. 4:1 hieß es am Ende, in der Liga hatte der FCA mit diesem Ergebnis gegen die Adler gewonnen. Eine Zusammenfassung vom ersten Turniertag lest ihr hier.

Furioser Auftakt der Österreicher: Jovan Zikovic traf in den ersten drei Minuten gleich zweimal und brachte Rapid in Front. Aufgrund eines Wechselfehlers agierten die Wiener zwei Minuten in Unterzahl, weil Referee Julian Spies eine Zeitstrafe ausgesprochen hatte. Doch Bayer nutzte das nicht zu Toren aus. Karim Dhouib brachte die Werkself dann auf 1:2 heran. Und tatsächlich: Ken Eghosa gelang in der Schlussminute tatsächlich noch der umjubelte Ausgleichstreffer. Wie es in Gruppe A läuft, lest ihr hier.

Vor allem der FCA nach der Auftaktpleite gegen Eintracht Frankfurt unter Zugzwang. Und ging durch Mattis Junker nach drei Minuten in Front. Und tatsächlich: Der Sieg sollte bis zum Schlusspfiff Bestand haben. Mit beherzter Defensivleistung, einem guten Keeper zwischen den Pfosten und ein bisschen Alu-Glück brachte der Titelverteidiger seinen ersten Sieg unter Dach und Fach.

Zweiter Auftritt der Sonnenberger, die beim Debüt gegen St. Pauli einen wirklich starken Eindruck hinterlassen hatten. Keeper Victor Meyer zeigte zu Beginn sehenswerte Paraden und bewahrte sein Team vor dem Rückstand. Danach fielen jedoch einige Treffer für die Werkself, am Ende stand ein deutliches 9:0 für Leverkusen auf der Anzeigetafel. Eine Zusammenfassung zum ersten Turniertag lest ihr hier.

Noah Fenyö brachte die Adler früh in Front. Danach entwickelte sich lange Zeit ein Spiel mit vielen Fouls, vielen Unterbrechungen und insgesamt drei Zeitstrafen. Rapid kam in Unterzahl zum Ausgleich, dann drehte Jovan Zikovic auf und besorgte mit einem Hattrick den Endstand.

Bayer ging früh in Front, anschließend glich Pauli aus. Doch mit einem Doppelpack war Karim Dhouib letzten Endes für Bayer der entscheidende Mann. Mit dem Sieg wahrt die Werkself letztlich seine sehr gute Ausgangsposition für das Halbfinale.

Augsburg konnte mit einem Sieg den Kampf um die Top-2-Plätze so richtig spannend machen. Der FCA spielte super engagiert, hatte gegen Rapid lange Zeit sogar Feldvorteile. Doch am Ende war es Jovan Zikovic, der für seine Rapidler wieder mal den Unterschied machte. Den Führungstreffer bereitete er mit wunderschönem Zidane-Rondo vor. Anschließend traf er selbst zum 2:0 und zum 3:1-Endstand. Augsburg verkürzte zwar, doch das sorgte nur eine gute Minute für Spannung.