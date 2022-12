Liliencup kehrt mit Topfeld zurück Hallenfußball-Spektakel in der Halle am Platz der deutschen Einheit +++ Antwerpen erstmals dabei

Wiesbaden . Das Hallenfußball-Spektakel der U 17-Fußballer in der Arena am Platz der Deutschen Einheit hat in der Vergangenheit stets die Möglichkeit geboten, aussichtsreiche Talente für den Sprung in die Profiligen zu sehen. Leon Goretzka war 2011 – seinerzeit noch am Elsässer Platz im Trikot des VfL Bochum – dabei, feierte dann im August 2012 im Zweitligaspiel gegen Dresden sein Profidebüt und erzielte gleich ein Tor.

Thomas Müller, Mats Hummels, Lukas Podolski, Kai Havertz, Mitchell Weiser, Breel Embolo, Emre Can, Finn Dahmen, Jonathan Burkardt und etliche andere, die den Sprung nach oben geschafft haben, waren beim großen Event der Spvgg. Sonnenberg ebenfalls als Jugendspieler am Start. Ein stets mit großem Aufwand organisiertes Event, das coronabedingt zwei Mal ausfallen musste, nun aber am 21. und 22. Januar seine Neuauflage erlebt.

Royal Antwerpen aus Belgien erstmals dabei: Wiederum mit gewohnt attraktivem Teilnehmerfeld. In Gruppe eins treffen der belgische Turnierdebütant Royal Antwerpen, Mainz 05, Dukla Prag, der VfB Stuttgart, Darmstadt 98 und die Youngster des SV Wehen Wiesbaden aufeinander. In der zweiten Staffel mischt traditionell die aktuelle B-Jugend der Gastgeber mit. Ferner ist der Nachwuchs der Proficlubs Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, Bayer Leverkusen, Rapid Wien und FC St. Pauli am Start.