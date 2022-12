Internationale Top-Teams und hochklassiger Fußball: Der Wiesbadener Liliencup kehrt 2023 zurück. – Foto: Detlef Gottwald

Liliencup: Internationale Top-Teams versprechen hochklassiges Turnier Das traditionsreiche Hallenfußball-Spektakel der U17-Junioren findet am 21. und 22. Januar in der Wiesbadener Sporthalle am Platz der deutschen Einheit statt

Wiesbaden. Nach zweijähriger Abstinenz ist das hochklassig besetzte B-Junioren-Turnier in der Wiesbadener Sporthalle am Platz der deutschen Einheit zurück. Das Teilnehmerfeld zeichnet sich durch attraktive und internationale Top-Teams aus. So sind in diesem Jahr unter anderem Titelverteidiger FC Augsburg und Wettbewerbs-Neuling Royal Antwerpen dabei.

Gruppe A: In der Gruppe A trifft der belgische Liliencup-Debütant Royal Antwerpen auf die Nachwuchsteams des FSV Mainz 05, des SV Darmstadt 98 und des SV Wehen Wiesbaden. Die tschechischen Youngster des SK Slavia Prag und der VfB Stuttgart komplettieren die Gruppe A. Die Begegnungen zwischen den Teams aus Mainz, Darmstadt und Wiesbaden versprechen allesamt Derbycharakter während der VfB Stuttgart, der drittplatzierte der B-Junioren-Bundesliga Südwest, als Favorit gilt. Mit dem SK Slavia Prag und Royal Antwerpen gehen zwei internationale Teams ins Rennen, die keinesfalls zu unterschätzen sind. Gruppe B: