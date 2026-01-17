Liliencup Gruppe B Aktuell: Rapid Wien gewinnt Spitzenspiel

Wiesbaden. Es ist wieder soweit: Das internationale B-Junioren-Hallenturnier ist einer der Höhepunkte im Terminkalender des Hallenfußballs in Wiesbaden und der Rhein-Main-Region. FuPa ist für euch an beiden Turniertagen vor Ort und hält euch auf dem Laufenden über die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen in beiden Turniergruppen. So läuft das Turnier am Samstag in Gruppe B.

Im ersten Spiel in der Gruppe B traf Eintracht Frankfurt auf Rapid Wien. Nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung der Österreicher kam die Eintracht zum Ende des Spiels noch mit 2:3 ran. Ein weiteres Tor fiel allerdings nicht, wodurch Rapid das Spiel für sich entschied.

Das zweite Gruppenspiel ging an den SV Wehen Wiesbaden - mit 3:1 setzten sich die Rot-Schwarzen gegen den FC St. Pauli durch. Der Vorjahreszweite präsentierte sich souverän und proftierte von den Toren von Woitalla, Wassim und Acimovic. Für die Hanseaten verkürtzte kurz vor Schluss Taray.

Im Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Kaiserslautern ging der FCK in der 5. Spielminute durch Hoover in Führung. Kurz danach glich der FCA durch Selimovic zum 1:1 aus. Doch der FCK holte sich mit einem Treffer durch Keip die Führung zurück, die sie durch ein weiteres Tor durch Mohr zum 3:1 und weiter ausbauten. Kurz vor Schluss traf Curucuz zum 4:1 Endstand.

Während Rapid Wien mit drei Punkten aus dem ersten Spiel in sein zweites Spiel des Turniers ging, startete der FC St. Pauli punktlos in die Partie. Rapid knüpfte an seine Leistung der ersten Partie an und traf in der 3. Spielminute durch Stefan Petrovic zum 1:0. In kurzer Zeit erhöhten die Österreicher auf 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 und 6:0. Das halbe Dutzend markierte den zweiten Sieg der Österreicher und den ersten "Heimsieg" des Turniers.

Flavio Sportelli brachte die Eintracht in der zweiten Minute in Führung, doch der FCK glich kurze Zeit später durch Arjon Llugaxhiu aus. Nachdem es zwischenzeitlich durch Tore auf beiden Seiten 2:2 stand, brachte Louis Mohr den FCK mit seinem zweiten Turnier-Treffer zur Führung. Diese bauten die Pfälzer weiter aus. Am Ende gewannen sie mit 6:2.

Im Gegensatz zu den ähnlichen Trikots, die der FC Augsburg vor dem Spiel noch wechselte, waren die Vorzeichen komplett andere: Wehen Wiesbaden konnte das erste Spiel für sich entschieden, während der FC Augsburg eine Niederlage hinnehmen musste. Der FCA ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und ging bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Kurz darauf legte Luca Marchese nach und erhöhte auf 2:0. Selbst eine verletzungsbedingte Unterbrechung konnte die Augsburger nicht stoppen – wenig später fielen auch das 3:0, das 4:0, das 5:0 und das 6:0.

Rapid Wien und der 1. FC Kaiserslautern trafen im Spitzenspiel der Gruppe B aufeinander. Beide Teams gingen mit jeweils sechs Punkten in das Spiel. Rapid Wien konnte das Spiel mit 4:3 für sich entscheiden und holte dadurch weitere drei Punkte.

