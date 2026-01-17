 2026-01-15T09:41:53.693Z

Halle
Wer kann sich in Gruppe B für das Halbfinale qualifizieren?
Wer kann sich in Gruppe B für das Halbfinale qualifizieren? – Foto: Willi Roth

Liliencup Gruppe B Aktuell: Rapid schießt halbes Dutzend gegen Pauli

31.Auflage des Wiesbadener Liliencup +++ Wer zieht die beiden Halbfinaltickets ?

Wiesbaden. Es ist wieder soweit: Das internationale B-Junioren-Hallenturnier ist einer der Höhepunkte im Terminkalender des Hallenfußballs in Wiesbaden und der Rhein-Main-Region. FuPa ist für euch an beiden Turniertagen vor Ort und hält euch auf dem Laufenden über die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen in beiden Turniergruppen. So läuft das Turnier am Samstag in Gruppe B.

Heute, 12:18 Uhr
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt
SK Rapid Wien
SK Rapid WienSK Rapid Wien
2
3
Abpfiff

Im ersten Spiel in der Gruppe B traf Eintracht Frankfurt auf Rapid Wien. Nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung der Österreicher kam die Eintracht zum Ende des Spiels noch mit 2:3 ran. Ein weiteres Tor fiel allerdings nicht, wodurch Rapid das Spiel für sich entschied.

Heute, 12:54 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1
3
Abpfiff

Das zweite Gruppenspiel ging an den SV Wehen Wiesbaden - mit 3:1 setzten sich die Rot-Schwarzen gegen den FC St. Pauli durch. Der Vorjahreszweite präsentierte sich souverän und proftierte von den Toren von Woitalla, Wassim und Acimovic. Für die Hanseaten verkürtzte kurz vor Schluss Taray.

Heute, 13:30 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg
1. FC Kaiserslautern
1. FC KaiserslauternFC K´lautern
1
4
Abpfiff

Im Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Kaiserslautern ging der FCK in der 5. Spielminute durch Hoover in Führung. Kurz danach glich der FCA durch Selimovic zum 1:1 aus. Doch der FCK holte sich mit einem Treffer durch Keip die Führung zurück, die sie durch ein weiteres Tor durch Mohr zum 3:1 und weiter ausbauten. Kurz vor Schluss traf Curucuz zum 4:1 Endstand.

Heute, 14:06 Uhr
SK Rapid Wien
SK Rapid WienSK Rapid Wien
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli
6
0
Abpfiff

Während Rapid Wien mit drei Punkten aus dem ersten Spiel in sein zweites Spiel des Turniers ging, startete der FC St. Pauli punktlos in die Partie. Rapid knüpfte an seine Leistung der ersten Partie an und traf in der 3. Spielminute durch Stefan Petrovic zum 1:0. In kurzer Zeit erhöhten die Österreicher auf 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 und 6:0. Das halbe Dutzend markierte den zweiten Sieg der Österreicher und den ersten "Heimsieg" des Turniers.

Heute, 14:42 Uhr
1. FC Kaiserslautern
1. FC KaiserslauternFC K´lautern
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt
1
1

Heute, 15:18 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg
15:18live

Heute, 16:12 Uhr
SK Rapid Wien
SK Rapid WienSK Rapid Wien
1. FC Kaiserslautern
1. FC KaiserslauternFC K´lautern
16:12live

Heute, 16:48 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli
16:48live

Heute, 17:24 Uhr
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
17:24live

Morgen, 10:48 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg
SK Rapid Wien
SK Rapid WienSK Rapid Wien
10:48live

Morgen, 11:24 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1. FC Kaiserslautern
1. FC KaiserslauternFC K´lautern
11:24live

Morgen, 12:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt
12:00live

Morgen, 12:36 Uhr
SK Rapid Wien
SK Rapid WienSK Rapid Wien
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
12:36live

Morgen, 13:12 Uhr
1. FC Kaiserslautern
1. FC KaiserslauternFC K´lautern
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli
13:12live

Morgen, 13:48 Uhr
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg
13:48live

