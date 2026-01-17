Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wer kann sich in Gruppe B für das Halbfinale qualifizieren? – Foto: Tom Klein
Liliencup Gruppe B Aktuell: Rapid gewinnt erstes Spiel gegen die SGE
31.Auflage des Wiesbadener Liliencup +++ Wer zieht die beiden Halbfinaltickets ?
Wiesbaden. Es ist wieder soweit: Das internationale B-Junioren-Hallenturnier ist einer der Höhepunkte im Terminkalender des Hallenfußballs in Wiesbaden und der Rhein-Main-Region. FuPa ist für euch an beiden Turniertagen vor Ort und hält euch auf dem Laufenden über die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen in beiden Turniergruppen. So läuft das Turnier am Samstag in Gruppe B.
Im ersten Spiel in der Gruppe B traf Eintracht Frankfurt auf Rapid Wien. Nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung der Österreicher kam die Eintracht zum Ende des Spiels noch mit 2:3 ran. Ein weiteres Tor fiel allerdings nicht, wodurch Rapid das Spiel für sich entschied.