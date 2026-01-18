Liliencup Gruppe B Aktuell: Lautern und Wien souverän weiter

Wiesbaden. Es ist wieder soweit: Das internationale B-Junioren-Hallenturnier ist einer der Höhepunkte im Terminkalender des Hallenfußballs in Wiesbaden und der Rhein-Main-Region. FuPa ist für euch an beiden Turniertagen vor Ort und hält euch auf dem Laufenden über die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen in beiden Turniergruppen. So läuft das Turnier in Gruppe B.

Die Gruppenspiele am Samstag

Im ersten Spiel in der Gruppe B traf Eintracht Frankfurt auf Rapid Wien. Nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung der Österreicher kam die Eintracht zum Ende des Spiels noch mit 2:3 ran. Ein weiteres Tor fiel allerdings nicht, wodurch Rapid das Spiel für sich entschied.

Das zweite Gruppenspiel ging an den SV Wehen Wiesbaden - mit 3:1 setzten sich die Rot-Schwarzen gegen den FC St. Pauli durch. Der Vorjahreszweite präsentierte sich souverän und proftierte von den Toren von Woitalla, Wassim und Acimovic. Für die Hanseaten verkürtzte kurz vor Schluss Taray.

Im Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Kaiserslautern ging der FCK in der 5. Spielminute durch Hoover in Führung. Kurz danach glich der FCA durch Selimovic zum 1:1 aus. Doch der FCK holte sich mit einem Treffer durch Keip die Führung zurück, die sie durch ein weiteres Tor durch Mohr zum 3:1 und weiter ausbauten. Kurz vor Schluss traf Curucuz zum 4:1 Endstand.

Während Rapid Wien mit drei Punkten aus dem ersten Spiel in sein zweites Spiel des Turniers ging, startete der FC St. Pauli punktlos in die Partie. Rapid knüpfte an seine Leistung der ersten Partie an und traf in der 3. Spielminute durch Stefan Petrovic zum 1:0. In kurzer Zeit erhöhten die Österreicher auf 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 und 6:0. Das halbe Dutzend markierte den zweiten Sieg der Österreicher und den ersten "Heimsieg" des Turniers.

Flavio Sportelli brachte die Eintracht in der zweiten Minute in Führung, doch der FCK glich kurze Zeit später durch Arjon Llugaxhiu aus. Nachdem es zwischenzeitlich durch Tore auf beiden Seiten 2:2 stand, brachte Louis Mohr den FCK mit seinem zweiten Turnier-Treffer zur Führung. Diese bauten die Pfälzer weiter aus. Am Ende gewannen sie mit 6:2.

Im Gegensatz zu den ähnlichen Trikots, die der FC Augsburg vor dem Spiel noch wechselte, waren die Vorzeichen komplett andere: Wehen Wiesbaden konnte das erste Spiel für sich entschieden, während der FC Augsburg eine Niederlage hinnehmen musste. Der FCA ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und ging bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Kurz darauf legte Luca Marchese nach und erhöhte auf 2:0. Selbst eine verletzungsbedingte Unterbrechung konnte die Augsburger nicht stoppen – wenig später fielen auch das 3:0, das 4:0, das 5:0 und das 6:0.

Rapid Wien und der 1. FC Kaiserslautern trafen im Spitzenspiel der Gruppe B aufeinander. Beide Teams gingen mit jeweils sechs Punkten in das Spiel. Rapid Wien konnte das Spiel mit 4:3 für sich entscheiden und holte dadurch weitere drei Punkte.

Ibrahim Camara brachte den FC St. Pauli in Führung. Einen indirekten Freistoß von der Strafraumkante sowie vereinzelt gute Möglichkeiten konnten die Hanseaten in der Folge nicht nutzen, sodass Amar Selimovic vier Minuten vor Ende die Partie egalisierte. Ein Augsburger Treffer aus der eigenen Spielhälfte zählte nicht, dafür aber der Siegtreffer für den FCA in der letzten Sekunde.

In Unterzahl erzielte Eintracht Frankfurt durch Israel Aika das 1:0. Wehen Wiesbaden kam durch Luis Woitalla zum Ausgleich und drehte das Spiel dann durch ein Tor von Samir Elsayed zum 2:1. Zwei weitere Treffer für den SV Wehen Wiesbaden führten zum 4:1-Zwischenstand. Mit dem Schlusspfiff erzielt Andrija Acimovic den 5:1-Endstand. Die Gruppenspiele am Sonntag

Im Top-Spiel der Gruppe B brachte ein Eigentor die bis dato noch ohne Punktverlust verbliebenen Wiener in Führung. Nachdem der Augsburger Torwart mit zwei Minuten des Feldes verwiesen wurde und durch einen Feldspieler ersetzt werden musste, erhöhte Rapid durch den Treffer von Leon Baresic auf 2:0. Lucas Szomolanyi machte kurz vor Schluss dann alles klar, stellte auf den 3:0-Endstand.

Im Spiel zwischen Platz 3 und Platz 2 kämpften beide Teams um das zweite Halbfinalticket. Die Wichtigkeit der Partie mekrte man beiden Teams an, zu Beginn begab sich weder der SVWW noch der FCK in ein zu hohes Risiko. Nichita Cucuruz erlöste die bis dato Chancenarme Partie und brachte den 1.FC Kaiserslautern mit 1:0 in Führung. Fast direkt darauf erhöhte Malakai Hoover auf 2:0. Roman Brauer (3:0) und Damian Keip (4:0) und Louis Mohr (5:1) trafen für den FCK ebenfalls. Wehens Ehrentreffer erzielte Wassim Charrad.

Im Spiel der Punktlosen trafen der FC St.Pauli und die Eintracht aus Frankfurt aufeinander. Nachdem St.Pauli mit 1:0 in Führung gegangen war glich Frankfurts Lukas Voepel zum 1:1 aus. Amir Amidou brachte die Kiezkicker erneut in Führung. Amidous Treffer war auch gleichzeitig der Endstand der Partie. St.Pauli konnte sich über die ersten Punkte freuen.

Komplett ereignisarm verlief das Spiel zwischen den bereits sicher als Tabellenführer fürs Halbfinale qualifizierten Österreichern und dem SVWW.

Der 1.FC Kaiserslautern zementierte mit dem Sieg den zweiten Platz in der Gruppe. Den klaren Vorsprung konnten die Hamburger erst in der Schlussphase verkürzen - zu wenig. St. Pauli beendet die Gruppe als Vorletzter.

Ein Unentschieden würde den Augsburgern für Platz drei in der Gruppe und damit zumindest den Einzug ins Spiel um Platz 5 reichen. Parallel wollten die Frankfurter alles daran setzen, zumindest nicht punktlos die Gruppe zu beenden. Das Spiel lief sehr ausgeglichen, früh stand es 2:2. Was den Augsburgern zum dritten Platz gereicht hätte.