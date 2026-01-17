Liliencup Gruppe A Aktuell: Sonnenberg verliert kurz vor Schluss

Wiesbaden. Es ist wieder soweit: Das internationale B-Junioren-Hallenturnier ist einer der Höhepunkte im Terminkalender des Hallenfußballs in Wiesbaden und der Rhein-Main-Region. FuPa ist für euch an beiden Turniertagen vor Ort und hält euch auf dem Laufenden über die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen in beiden Turniergruppen. So läuft das Turnier am Samstag in Gruppe A.

Der Gastgeber SpVgg Sonnenberg eröffnete das Turnier gegen den SV Werder Bremen. Die SpVgg schlug sich gegen den Favoriten aus Bremen gut, unterlag dennoch mit 0:5. Besonders hervor stach der Werder-Spieler Ahmed Atilgan, der drei Tore erzielte.

In einer hochklassigen Partie tasteten sich beide Teams zunächst ab, bis Ibrahim Faik den Führungstreffer für Feyenoord Rotterdam erzielte. Diese Führung für die Niederländer war allerdings nicht lange von Bestand, Simon Tedla drehte die Partie mit seinem Dooppelpack zu Gunsten des Titelverteidigers Mainz 05. Auch auf den 2:2 Ausgleich der Niederländer antworteten die 05er prompt, Fabio Santos erzielte den 3:2-Siegtreffer.

Der FC Schalke 04 legte nach wenigen Sekunden das 1:0 durch Collins vor. Das Team von Heidenheim-Legende Marc Schnatterer glich jedoch postwendend durch Fernandez noch in der ersten Spielminute der Partie aus. Danach ging es hin und her, bis Rief das 2:1 für den FCH markierte. Vranjes setzte den Schlusspunkt zum 3:1 für die Heidenheimer in die Schlussminute.

Mit dem Spiel Werder Bremen gegen Feyenoord Rotterdam stand für beide Mannschaften das jeweils zweite Spiel an. Noah Bout brachte Rotterdam in der 7. Spielminute in Führung. Kurz darauf schoss Ahmed Atilgan mit seinem 4. Turniertreffer Werder zum 1:1 Unentschieden. Dies hielt jedoch nur kurz an, Boaz Plantinga schoss Feyenoord in der 9. Minute wieder zur Führung. Werder ließ sich dennoch nicht aus der Ruhe bringen und glich durch Alessandro Heinz zum 2:2 aus, wodurch es in der Schlussphase noch einmal spannend wurde. Einen Treffer gab es jedoch nicht mehr. Die Mannschaften teilten sich die Punkte.

Nachdem der Gastgeber im ersten Spiel gegen Werder Bremen mit 0:5 verlor, hatte Halle etwas zu feiern: Nach kurzzeitigem 0:1 Rückstand erzielte Zachary Daniel Wigglesworth das erste Tor für die Sonnenberger zum 1:1. In der 9. Spielminute brachte Jakob Ott den 1. FC Heidenheim allerdings wieder in Führung. Doch dann erneut Grund für Freude: Sonnenberg gelang erneut der Ausgleichstreffer. Kurz vor Schluss musste der Gastgeber allerdings noch das 2:3 hinnehmen.

