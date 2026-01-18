Liliencup Gruppe A Aktuell: Sonnenberg schafft Mega-Sensation

Wiesbaden. Es ist wieder soweit: Das internationale B-Junioren-Hallenturnier ist einer der Höhepunkte im Terminkalender des Hallenfußballs in Wiesbaden und der Rhein-Main-Region. FuPa ist für euch an beiden Turniertagen vor Ort und hält euch auf dem Laufenden über die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen in beiden Turniergruppen. So läuft das Turnier in Gruppe A.

Hier geht es zum Live-Ticker

Die Gruppenspiele am Samstag

Der Gastgeber SpVgg Sonnenberg eröffnete das Turnier gegen den SV Werder Bremen. Die SpVgg schlug sich gegen den Favoriten aus Bremen gut, unterlag dennoch mit 0:5. Besonders hervor stach der Werder-Spieler Ahmed Atilgan, der drei Tore erzielte.

In einer hochklassigen Partie tasteten sich beide Teams zunächst ab, bis Ibrahim Faik den Führungstreffer für Feyenoord Rotterdam erzielte. Diese Führung für die Niederländer war allerdings nicht lange von Bestand, Simon Tedla drehte die Partie mit seinem Dooppelpack zu Gunsten des Titelverteidigers Mainz 05. Auch auf den 2:2 Ausgleich der Niederländer antworteten die 05er prompt, Fabio Santos erzielte den 3:2-Siegtreffer.

Der FC Schalke 04 legte nach wenigen Sekunden das 1:0 durch Collins vor. Das Team von Heidenheim-Legende Marc Schnatterer glich jedoch postwendend durch Fernandez noch in der ersten Spielminute der Partie aus. Danach ging es hin und her, bis Rief das 2:1 für den FCH markierte. Vranjes setzte den Schlusspunkt zum 3:1 für die Heidenheimer in die Schlussminute.

Mit dem Spiel Werder Bremen gegen Feyenoord Rotterdam stand für beide Mannschaften das jeweils zweite Spiel an. Noah Bout brachte Rotterdam in der 7. Spielminute in Führung. Kurz darauf schoss Ahmed Atilgan mit seinem 4. Turniertreffer Werder zum 1:1 Unentschieden. Dies hielt jedoch nur kurz an, Boaz Plantinga schoss Feyenoord in der 9. Minute wieder zur Führung. Werder ließ sich dennoch nicht aus der Ruhe bringen und glich durch Alessandro Heinz zum 2:2 aus, wodurch es in der Schlussphase noch einmal spannend wurde. Einen Treffer gab es jedoch nicht mehr. Die Mannschaften teilten sich die Punkte.

Nachdem der Gastgeber im ersten Spiel gegen Werder Bremen mit 0:5 verlor, hatte Halle etwas zu feiern: Nach kurzzeitigem 0:1 Rückstand erzielte Zachary Daniel Wigglesworth das erste Tor für die Sonnenberger zum 1:1. In der 9. Spielminute brachte Jakob Ott den 1. FC Heidenheim allerdings wieder in Führung. Doch dann erneut Grund für Freude: Sonnenberg gelang erneut der Ausgleichstreffer. Kurz vor Schluss musste der Gastgeber allerdings noch das 2:3 hinnehmen.

Nach dem Auftaktsieg des Titelverteidigers Mainz 05 über Feyenoord Rotterdam (3:2) startete auch die zweite Partie aus Sicht der 05er nach Maß. Schon früh gingen die Mainzer durch Denton Snoh in Führung, Luca Hampel erhöhte auf 2:0 und 3:0. Etwas richtiges entgegenzusetzen hatten die Jungs aus der Knappenschmiede über die gesamte Partie hinweg nicht, sodass der Mainzer Erfolg mehr als verdient war. Goalgetter Luca Hampel schnürrte mit dem Treffer zum 6:2 zudem noch einen Dreierpack.

Nach der frühen 1:0-Führung des SV Werder Bremen dreht der 1.FC Heidenheim mächtig auf. Quasi direkt im Anschluss gelang Rafael Vranjes der Ausgleichstreffer. Abdullah Yavuz erzielte nur kurz darauf den sehenswerten Führungstreffer (2:1). Auch im Anschluss waren es die Heidenheimer die Jubeln durften. Vranjes (3:1, 5:1) und Yavuz (4:1) blieben dabei weiterhin die einzigen Torschützen auf Seiten des FCH.

Im Spiel zwischen Schalke 04 und Feyenoord Rotterdam führte Nuuradiin Abidi Mahamuud Feyenoord in Führung. Kurze Zeit später erhöhte Kelson Puati auf 2:0. In der letzten Spielminute gelang Finn Baks ein weiterer Treffer zum 3:0-Endstand.

In ihrem dritten Spiel hofften die Gastgeber auf den ersten Sieg. Das Team musste allerdings bereits nach kurzer Spielzeit das 0:1 und auch das 0:2 einstecken. Der Mainzer Maximilian Polzin schoss in der 7. Minute das 3:0, kurz danach erhöhte Justin Baldwin mit seinem zweiten Turnier-Treffer auf 4:0. Sein ebenfalls zweites Tor des Turniers schoss David Osei zum 5:0 Zwischenstand. Der Gastgeber musste danach noch zwei weitere Tore hinnehmen. Der Endstand: 7:0 für Mainz 05. Die Gruppenspiele am Sonntag

Den Finaltag eröffneten der bereits schon am Samstag ausgeschiedene FC Schalke 04 und der SV Werder Bremen. Für die Werderaner war ein Sieg Pflicht, um die Chancen auf das Halbfinale zu bewahren. Neal Afriyie eröffnete für den SVW mit seinem frühen Treffer zum 1:0. Mit etwas Dusel erzielte Brody Collins den Ausgleich für die Knappenschmiede. Doch im Anschluss drehte Werder wieder auf, Maximilian Garstka (2:1) und Ole Hilgendorf (3:1) brachten die Bremer auf die Siegerstraße, daran konnte auch der Schalker Anschlusstreffer zum 2:3 von Luca Groß nichts ändern.

Im Spitzenspiel der Gruppe A trafen mit dem FSV Mainz 05 und dem 1.FC Heidenheim zwei Teams aufeinander, die am Vortag alle Spiele gewinnen konnten. FCH Goalgetter Eugen Rief brachte die Seinen mit 1:0-Führung, FSV-Goalgetter Luca Hampel konterte prompt mit seinem Treffer zum 1:1. Im Anschluss ließen beide Teams einige Chancen zur Führung liegen. Der Lucky-Punch blieb beiden Teams bis zum Schluss verwährt.

Sonnenberg Offensivspieler Wigglesworth brachte die Halle am Sonntagmorgen das erste Mal zum beben, als er seine Spvgg. gegen den niederländischen Gast Feyenoord Rotterdam zur Führung schoss. Auch im Anschluss hatte die Spvgg. Sonnenberg durchaus Chancen den Spielstand zu erhöhen. Doch auch der Favorit Feyenoord drückte natürlich und erzielte den 1:1-Ausgleich. Im Anschluss erhöhte Feyenoord immer mehr den Druck auf den Gruppenligisten und ging mit 2:1 in Führung. Nach einer Zeitstrafe gegen Feyenoord konnte Sonnenbergs Elias Dursun den Ausgleich in Überzahl erzielen und endgültig für die Turnierüberraschung sorgen.

In einer hitzigen Partie mit vielen Zeitstrafen und Rudelbildungen schenkten sich beide Teams nichts. Goalgetter Luca Hampel eröffnete für den FSV Mainz 05 zur 1:0-Führung aber schon direkt im Anschluss glich der Werder-Torjäger Neal Arifiyie zum 1:1 aus. Denton Snoh brachte die Mainzer wieder in Führung (2:1), im aufgrund von einigen Zeitstrafen zwischenzeitlichen 2 gegen 2 traf wieder Neal Arifiyie zum Ausgleich (2:2). Kurz vorm Abpfiff gelang dem 05er David Osei der Lucky Punch mit seinem Treffer zum 3:2-Endstand. Nach dem Schlusspfiff kam es noch auf dem Platz zu Tumulten zwischen beiden Mannschaften die von Betreuern der Vereine geklärt werden mussten.

Was wäre wenn: Feyenoord Rotterdam schenkt dem bereits als Zweiten feststehenden FC Heidenheim ein halbes Dutzend Gegentreffer ein. Doch letzten Endes reichte der Sieg nicht, weil die Mannschaft aus der Niederländer ausgerechnet gegen den Underdog Spvgg. Sonnenberg Punkte hergeschenkt hatte. Als Dritter zog Feyenoord immerhin ins Spiel um Platz 5 ein. Heidenheim kommt als Zweiter ins Semifinale und bekam es dann mit Rapid Wien zu tun.