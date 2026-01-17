 2026-01-15T09:41:53.693Z

Halle
Diese sechs Teams kämpfen in Gruppe A um die beiden Halbfinaltickets.
Diese sechs Teams kämpfen in Gruppe A um die beiden Halbfinaltickets. – Foto: Marcel Fennel

Liliencup Gruppe A Aktuell: Gastgeber unterliegt im Eröffnungsspiel

Erster Turniertag des 31.Liliencup +++ Werder erstmalig seit 2003 wieder dabei +++ Debüt für Feyenoord Rotterdam

Wiesbadener Liliencup
Sonnenberg
Werder
St. Pauli
SV Wehen Wie

Wiesbaden. Es ist wieder soweit: Das internationale B-Junioren-Hallenturnier ist einer der Höhepunkte im Terminkalender des Hallenfußballs in Wiesbaden und der Rhein-Main-Region. FuPa ist für euch an beiden Turniertagen vor Ort und hält euch auf dem Laufenden über die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen in beiden Turniergruppen. So läuft das Turnier am Samstag in Gruppe A.

Heute, 12:00 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder
0
5
Abpfiff

Der Gastgeber SpVgg Sonnenberg eröffnete das Turnier gegen den SV Werder Bremen. Die SpVgg schlug sich gegen den Favoriten aus Bremen gut, unterlag dennoch mit 0:5. Besonders hervor stach der Werder-Spieler Ahmed Atilgan, der drei Tore erzielte.

Heute, 12:36 Uhr
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord RotterdamFeyenoord Rotterdam
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
1
1

Heute, 13:12 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
1. FC Heidenheim
1. FC HeidenheimHeidenheim
13:12live

Heute, 13:48 Uhr
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord RotterdamFeyenoord Rotterdam
13:48live

Heute, 14:24 Uhr
1. FC Heidenheim
1. FC HeidenheimHeidenheim
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
14:24live

Heute, 15:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
15:00live

Heute, 15:54 Uhr
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder
1. FC Heidenheim
1. FC HeidenheimHeidenheim
15:54live

Heute, 16:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord RotterdamFeyenoord Rotterdam
16:30live

Heute, 17:06 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
17:06live

Morgen, 10:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder
10:30live

Morgen, 11:06 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
1. FC Heidenheim
1. FC HeidenheimHeidenheim
11:06live

Morgen, 11:42 Uhr
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord RotterdamFeyenoord Rotterdam
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
11:42live

Morgen, 12:18 Uhr
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
12:18live

Morgen, 12:54 Uhr
1. FC Heidenheim
1. FC HeidenheimHeidenheim
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord RotterdamFeyenoord Rotterdam
12:54live

Morgen, 13:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
13:30live

