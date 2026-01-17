Liliencup Gruppe A Aktuell: Gastgeber unterliegt im Eröffnungsspiel

Wiesbaden. Es ist wieder soweit: Das internationale B-Junioren-Hallenturnier ist einer der Höhepunkte im Terminkalender des Hallenfußballs in Wiesbaden und der Rhein-Main-Region. FuPa ist für euch an beiden Turniertagen vor Ort und hält euch auf dem Laufenden über die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen in beiden Turniergruppen. So läuft das Turnier am Samstag in Gruppe A.