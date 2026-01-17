Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Halle
Diese sechs Teams kämpfen in Gruppe A um die beiden Halbfinaltickets. – Foto: Marcel Fennel
Liliencup Gruppe A Aktuell: Gastgeber unterliegt im Eröffnungsspiel
Erster Turniertag des 31.Liliencup +++ Werder erstmalig seit 2003 wieder dabei +++ Debüt für Feyenoord Rotterdam
Wiesbaden. Es ist wieder soweit: Das internationale B-Junioren-Hallenturnier ist einer der Höhepunkte im Terminkalender des Hallenfußballs in Wiesbaden und der Rhein-Main-Region. FuPa ist für euch an beiden Turniertagen vor Ort und hält euch auf dem Laufenden über die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen in beiden Turniergruppen. So läuft das Turnier am Samstag in Gruppe A.
Der Gastgeber SpVgg Sonnenberg eröffnete das Turnier gegen den SV Werder Bremen. Die SpVgg schlug sich gegen den Favoriten aus Bremen gut, unterlag dennoch mit 0:5. Besonders hervor stach der Werder-Spieler Ahmed Atilgan, der drei Tore erzielte.