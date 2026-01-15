Liliencup: Auf diese Spieler solltet ihr ein Auge haben

Wiesbaden. Am kommenden Samstag startet der alljährliche Wiesbadener Liliencup. Wie auch in den vergangenen Auflagen erstreckt sich das traditionsreiche Hallenturnier über zwei Tage. Beim von der Spvgg. Sonnenberg organiserten Liliencup können sich die Zuschauer in der Halle am Platz der deutschen Einheit mal wieder auf nationale und internationale Top-Teams freuen. In den Diensten der Top-Teams stehen auch einige Top-Talente, die auch beim Turnier zum Einsatz kommen könnten.
Fabio Ebner vom FC Augsburg knipste in gerade einmal zehn Spielen gleich 13 mal für seinen FCA und ist damit auch der drittbeste Torschütze der U17-DFB-Nachwuchsligen. Gleichzeitig läuft Ebenr auch für die U17-Nationalmannschaft Österreichs auf.
Auch der Mainzer Yannis Klein hat in der laufenden Spielzeit schon elf Treffer zu verbuchen. Der 16-jährige Torgarant wechselte von der Jugend des SV Elversberg zu den 05ern. Im Schnitt benötigt Klein nur 42 Minuten für ein Tor.
Nichita Cucuruz ist U17-Nationalspieler für sein Heimatland Moldawien. Für seinen FC Kaiserslautern netzte Cucuruz in der Vorrunde schon neun mal, darunter auch ein Hattrick gegen Eintracht Frankfurt, welche auch am Liliencup teilnehmen.
David Osei ist Kapitän der Mainzer U17. Der Verteidiger stand in jedem Spiel der Nachwuchsliga in der Startelf und wurde nur ein einziges mal von seinem Trainer vom Feld genommen. Auch dem DFB entgeht dies nicht, weshalb Osei Teil der U16-Nationalmannschaft ist.
Selbiges gilt auch für seinen Nationalmannschaftskollegen aus der U16 Benjamin Freiberger. Der Frankfurter Außenverteidiger ist bei der SGE unverzichtbar, startete in der Vorrunde auch jedes Spiel und das als jüngerer Jahrgang.
Konrad Alfes vom FC Schalke 04 ist schon als jüngerer Jahrgang ein zentraler Baustein im Mittelfeld der Knappen. Der Schalker-Mittelfeldmotor spielt ebenfalls für die deutsche U16-Nationalmannschaft.
Ilai Grootfam spielt in der U17 von Feyenoord Rotterdam. Der junge Niederländer ist auch Teil der U16-Nationalmannschaft seines Landes und führte sein Team im Länderspiel gegen Belgien sogar als Kapitän auf den Platz. Zuvor wurde Grootfam sieben Jahre in der renommierten Jugendakademie von Ajax Amsterdam ausgebildet.
Auch auf seinen Teamkollegen Ibrahim Faik solltet ihr ein Auge haben. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte alle Spiele bislang beim U17 Tabellenführer der Niederlande und erzielte dabei 6 Scorer Punkte. Auch für die U17-Nationalmannschaft ist Faik aktiv.
Dariusz Dolhun ist Top-Torschütze von Rapid Wien, traf in neun Partien schon sieben mal. Auch für die U16-Nationalmannschaft hat der erst 15-Jährige schon einen Treffer zu verbuchen.