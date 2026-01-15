Wurde bei der letzten Auflage zum Spieler des Turnier ausgezeichnet: Jay Debrah vom FSV Mainz 05. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Liliencup: Auf diese Spieler solltet ihr ein Auge haben U16 und U17 Talente in Wiesbaden zu Gast +++ Turnier startet diesen Samstag

Wiesbaden. Am kommenden Samstag startet der alljährliche Wiesbadener Liliencup. Wie auch in den vergangenen Auflagen erstreckt sich das traditionsreiche Hallenturnier über zwei Tage. Beim von der Spvgg. Sonnenberg organiserten Liliencup können sich die Zuschauer in der Halle am Platz der deutschen Einheit mal wieder auf nationale und internationale Top-Teams freuen. In den Diensten der Top-Teams stehen auch einige Top-Talente, die auch beim Turnier zum Einsatz kommen könnten.

Die Torgranaten Fabio Ebner vom FC Augsburg knipste in gerade einmal zehn Spielen gleich 13 mal für seinen FCA und ist damit auch der drittbeste Torschütze der U17-DFB-Nachwuchsligen. Gleichzeitig läuft Ebenr auch für die U17-Nationalmannschaft Österreichs auf.

Der Österreicher Fabio Ebner beweist sich beim FCA als echte Tormaschine. – Foto: FC Augsburg

Auch der Mainzer Yannis Klein hat in der laufenden Spielzeit schon elf Treffer zu verbuchen. Der 16-jährige Torgarant wechselte von der Jugend des SV Elversberg zu den 05ern. Im Schnitt benötigt Klein nur 42 Minuten für ein Tor.

Mainzer Goalgetter Yannis Klein möchte es auch beim Liliencup klingeln lassen – Foto: Mainz 05

Nichita Cucuruz ist U17-Nationalspieler für sein Heimatland Moldawien. Für seinen FC Kaiserslautern netzte Cucuruz in der Vorrunde schon neun mal, darunter auch ein Hattrick gegen Eintracht Frankfurt, welche auch am Liliencup teilnehmen.

Nichita Cucuruz beweist sich beim FCK als torgefährlicher Offensivspieler. – Foto: Tobias Wolf/FC Kaiserslautern

Die Unverzichtbaren aus Deutschlands U16 David Osei ist Kapitän der Mainzer U17. Der Verteidiger stand in jedem Spiel der Nachwuchsliga in der Startelf und wurde nur ein einziges mal von seinem Trainer vom Feld genommen. Auch dem DFB entgeht dies nicht, weshalb Osei Teil der U16-Nationalmannschaft ist.

David Osei führt seine 05er als Kaptän an und ist für sein Team unverzichtbar. – Foto: Mainz 05

Selbiges gilt auch für seinen Nationalmannschaftskollegen aus der U16 Benjamin Freiberger. Der Frankfurter Außenverteidiger ist bei der SGE unverzichtbar, startete in der Vorrunde auch jedes Spiel und das als jüngerer Jahrgang.

Benjamin Freiberger ist bei der Eintracht nicht vom Feld zu denken. – Foto: Eintracht Frankfurt

Konrad Alfes vom FC Schalke 04 ist schon als jüngerer Jahrgang ein zentraler Baustein im Mittelfeld der Knappen. Der Schalker-Mittelfeldmotor spielt ebenfalls für die deutsche U16-Nationalmannschaft.

Konrad Alfes ist der Motor des Schalker-Zentrums und spielt auch für Deutschland – Foto: Schalke 04

Internationaler Flair beim Liliencup Ilai Grootfam spielt in der U17 von Feyenoord Rotterdam. Der junge Niederländer ist auch Teil der U16-Nationalmannschaft seines Landes und führte sein Team im Länderspiel gegen Belgien sogar als Kapitän auf den Platz. Zuvor wurde Grootfam sieben Jahre in der renommierten Jugendakademie von Ajax Amsterdam ausgebildet.

Ilai Grootfam macht schon als jüngerer Jahrgang in der U17 auf sich aufmerksam – Foto: Feyenoord

Auch auf seinen Teamkollegen Ibrahim Faik solltet ihr ein Auge haben. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte alle Spiele bislang beim U17 Tabellenführer der Niederlande und erzielte dabei 6 Scorer Punkte. Auch für die U17-Nationalmannschaft ist Faik aktiv.

Ibrahim Faik ist der Mittelfeldmotor von Feyenoords U17 und spielt auch für die U17 Nationalmannschaft. – Foto: Feyenoord

Dariusz Dolhun ist Top-Torschütze von Rapid Wien, traf in neun Partien schon sieben mal. Auch für die U16-Nationalmannschaft hat der erst 15-Jährige schon einen Treffer zu verbuchen.