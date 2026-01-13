Liliencup: Alle Teams im Porträt

Wiesbaden. Am 17. und 18.01.2026 findet der 31. Wiesbadener Liliencup der Spvgg. Sonnenberg - zum dann zehnten Mal - in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden statt. Zu Gast sind wieder die besten Jugendakademien des Landes und auch zwei internationale Gäste zählen wieder zum Teilnehemerfeld des Liliencups.

Der Vorjahressieger ist auch wieder mit dabei und möchte seinen Titel verteidigen. Die Mainzer haben sich in der Vorrunde der U17 DFB-Nachwuchsliga als Tabellenführer der Gruppe F für die Hauptrunde qualifiziert. Beim Wiesbadener Liliencup sind die 05er zunächst in Gruppe A gefordert, wo sie den Einzug ins Viertelfinale klar machen wollen.

Für den Gastgeber des Turniers steht wieder das Highlight des Jahres an. In der Sporthalle am Platz der deutschen Einheit treffen die B-Jugendlichen der Spvgg. Sonnenberg aus der Gruppenliga Wiesbaden auf die renommiertesten Jugendakademien des Landes und auch auf internationale Top-Mannschaften.

Die U17 der SGE konnte sich in Gruppe F der DFB-Nachwuchsliga nicht für die Meisterschaftsrunde qualifizieren, landete hinter dem FSV Mainz 05, dem Karlsruher SC und dem FC Kaiserslautern. In den letzten beiden Jahren konnten die jungen Adler sich ebenso nicht für das Halbfinale beim Liliencup qualifizieren, nachdem sie das Jahr davor den Turniersieg feierten. Zurzeit fungiert Ex-Bundesligastar Andre Hahn bei der Eintracht U17 als Co-Trainer und könnte auch beim Liliencup mit am Start sein.

Die zweite Heimmannschaft des Turniers ist hingegen in Gruppe B gefordert. Im Vorjahr erreichte der SVWW überraschend das Finale, wo die Jungspunde vom Hallberg im Rhein-Derby dem FSV Mainz 05 unterlagen. Ob die Wiesbadener die Zuschauer in der Halle am Platz der deutschen Einheit auch wieder mit einer besonderen Taktik wie in den Vorjahren überrascht, bleibt abzuwarten.

FC Kaiserslautern

Nach einem Jahr Abstinenz sind die roten Teufel wieder zurück. Beim letzten Auftritt in Wiesbaden enttäuschte der FCK allerdings. Beim Liliencup 2024 wurden die Jungs vom "Betze" mit gerade einmal einem Punkt Tabellenletzter. In diesem Jahr konnte sich die U17 des FCK allerdings für die Meisterschaftsrunde der DFB-Nachwuchsliga qualifizieren.

FC Heidenheim

Nach dem Turnier-Debüt im Vorjahr und einem guten dritten Platz gastiert auch der FC Heidenheim erneut beim Liliencup. Beim letzten Turnier scheiterte die U17 des FCH im Halbfinale im Elfmeterschießen am SV Wehen Wiesbaden, in Spiel um Platz 3 schlugen sie die Knappenschmiede des FC Schalke 04. In der Liga schafften es die Heidenheimer allerdings in dieser Saison nicht, sich für die Meisterschaftsrunde zu qualifizieren. Trainiert wird die U17 von Vereins-Ikone und Ex-Profi Marc Schnatterer, welcher über 450 Profi-Spiele für den FCH zu verzeichnen hat.

FC Augsburg

Auch der Turniersieger aus 2020 gastiert wieder. Der Fuggerstädter konnten sich in dieser Saison in der Vorrunde als Tabellenführer durchsetzten und für die Meisterschaftsrunde qualifizieren, wo sie auch auf den Turnierpartner FSV Mainz 05 treffen werden.

SV Werder Bremen

Nach über 20 Jahren kehrt der SV Werder Bremen wieder zurück zum Liliencup. Nach der letzten Teilnahme 2003 und den Turniersiegen 1996 und 1997 kämpfen die Weser-Jungs wieder um den Titel. In der Vorrunde der Nachwuchsliga wurden die Bremer Tabellenführer und qualifizierten sich für die Meisterschaftsrunde, wo sie auch auf Turniergast Schalke 04 treffen werden.

FC Schalke 04

Die Jungs aus der Kanppenschmiede sind nun zum dritten mal in Folge beim Turnier dabei. In den letzten beiden Jahren zogen die Schalker als Gruppensieger ins Halbfinale ein, für einen Turniersieg reichte es allerdings bislang noch nicht. Co-Trainer der U17 ist auch ein Ex-Profi. Dominick Drexler beendete seine Profi-Karriere beim FC Schalke 04, spielte vorher unter anderem für den 1.FC Köln, Holstein Kiel oder Greuther Fürth. Auch Cheftrainer Charles Takyi hat eine Profi-Karriere vorzuweisen, spielte in der erste und zweiten Bundesliga für den FC St.Pauli, Energie Cottbus und Greuther Fürth.

FC St. Pauli

Auch die Kiezkicker sind wieder am Start. Der FC St.Pauli nimmt seit Jahren immer wieder am Liliencup teil, konnte sich allerdings noch nie für die Halbfinalspiele qualifizieren. In der Vorrunde der Nachwuchsliga lief es ebenso wenig, nur neun Punkte aus 14 Spielen waren deutlich zu wenig, um sich für die Meiterschaftsrunde zu qualifizieren.

SK Rapid Wien

Auch die Österreicher sind ein treuer Gast des Liliencups. Seit Jahren überzeugen die Wiener mit ihren Fähigkeiten in der Halle und ziehen immer wieder ins Halbfinale und Finale ein. In den letzten beiden Jahren verpasste Rapid allerdings das Halbfinale immer knapp, nachdem man in den Jahren zuvor quasi immer Dauergast in der Endrunde war.

Feyenoord Rotterdam

Mit Feyenoord Rotterdam nimmt erstmalig ein niederländisches Team am Liliencup teil. Die Jugendakademie von Feyenoord gehört seit Jahrzehnten zu einer der besten in ganz Europa und besonders in den letzten Jahren beweist sich Feyenoords Jugend als wahrer Konkurrent gegenüber der renommierten Jugend von Ajax Amsterdam. Bislang ist die U17 Rotterdams in der heimischen Liga noch ungeschlagen und triumphiert mit deutlichen Abstand an der Tabellenspitze der Division 1.