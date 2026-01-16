Liliencup: Alle Infos im Überblick

Wiesbaden. An diesem Wochenende ist es soweit: Der Wiesbadener Liliencup steht in den Startlöchern. Das von der Spvgg. Sonnenberg organisierte U17-Hallenturnier verspricht dank renommiertem Teilnehmerfeld Hallenfußball der Extraklasse. An zwei Turniertagen geht es in der Sporthalle am Platz der deutschen Einheit um den Pokal. FuPa ist Medienpartner des Turniers und berichtet an beiden Turniertagen live und aktuell. Hier gibt's für euch die wichtigsten Infos zum Turnier.

Ja, sowohl online, als auch an beiden Turniertagen vor Ort an der Tageskasse sind noch Tickets verfügbar. Aber: Der Vorverkauf lohnt sich, gerade am Finaltag kam es in den vergangenen Jahren schon des öfteren zum Einlassstopp.

Beim Turnier sind die B-Jugenden etlicher renommierter Vereine. In Gruppe A spielen: Spvgg. Sonnenberg, SV Werder Bremen, FC Heidenheim, FC Schalke 04, FSV Mainz 05 und Feyenoord Rotterdam (Niederlande). In Gruppe B spielen: SV Wehen Wiesbaden, FC St.Pauli, Eintracht Frankfurt, FC Kaiserslautern, FC Augsburg und Rapid Wien (Österreich).

Wann startet das Turnier?

Am Samstag den 17.01. beginnt das Turnier um 11.30 Uhr mit der Eröffnungszeremonie. Ab 12 Uhr eröffnen die Spvgg. Sonnenberg und der SV Werder Bremen mit ihrem Duell das Turnier.

Der zweite Turniertag beginnt etwas früher, um 10.30 Uhr. Dann fällt die Entscheidung ums Weiterkommen in der Gruppenphase, ehe es in Halbfinale um den Turniersieg geht. Das Finale ist für Sonntag, 16:10 Uhr, angesetzt.

Ein Spiel dauert 15 Minuten.

Den Turnierplan findet ihr hier.

Wer ist der Titelverteidiger ?

Die letzte Auflage des Wiesbadener Liliencups konnte die U17 des FSV Mainz 05 für sich entscheiden. Im Finale des 30.Lilliencups trafen die 05er im Rhein-Derby auf den SV Wehen Wiesbaden und konnten sich mit einem 3:1 zum Turniersieger krönen. Auch in diesem Jahr sind beide Vorjahresfinalisten wieder mit von der Partie.