Lilien-Stürmer Smail Kadrijaj wechselt nach Mainz

Smail Kadrijaj geht in der kommenden Saison für den FSV Mainz 05 II auf Torejagd. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

17 Tore in 24 Hessenliga-Partien für die U21 vom SV Darmstadt, zuvor 14 Tore in 34 Partien für den Hanauer FC: Smail Kadrijaj hat in Hessens Oberhaus mit starker Trefferquote auf sich aufmerksam gemacht. Und das bei Mannschaften, die nicht gerade zu den Top-Teams der Klasse zählen. Nun geht der 21-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere und schließt sich dem Unterbau des FSV Mainz 05 an. Das teilten die 05er in den sozialen Medien mit. Kadrijaj spielt somit kommende Runde also in der Regionalliga. Mit den Jung-Lilien wäre ihm diese Ligastufe definitiv nicht vergönnt gewesen. Derzeit kämpft die U21 des SVD gegen den Abstieg und ist am Wochenende im Kellerduell beim SV Adler Weidenhausen zu Gast. Die Mainzer U23 wiederum ist im Stadtderby gegen den TSV Schott gefordert. Kadrijaj ist derzeit drittbester Torjäger der Hessenliga.