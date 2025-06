Lilien-Neuzugänge treffen bei Test in Traisa

Traisa. Für Semih Güler war es der perfekte Einstand in Südhessen. Am Samstag hatte Zweitligist SV Darmstadt 98 den Wechsel des 27 Jahre alten Stürmers von Viktoria Köln bekanntgegeben. Einen Tag später erzielte er beim Testspiel gegen den SV Traisa gleich das erste Tor der Saison. Am Ende Stand für die Lilien am Sonntag ein standesgemäßer 24:0-Sieg.

„Heimatgefühle“ löse Traisa in ihm aus, sagte Florian Kohfeldt, der mit seiner Familie im Ort wohnt. „Wir haben gewonnen und es gab keine Verletzten, das ist das Wichtigste“, bilanzierte der Cheftrainer nach dem Spiel. Die sportlichen Erkenntnisse waren ob des deutlich sichtbaren Klassenunterschieds überschaubar. Und doch gab es viel Positives: „Alle Neuzugänge haben gezeigt, dass sie eine Bereicherung sein können für uns“, sagte Kohfeldt. Fast alle Neuen kamen in Traisa zum Einsatz. Leon Klassen und Güler starteten von Beginn an, Benedikt Börner stand im Tor. Dazu gaben mehrere U21-Spieler ihr Debüt bei den Profis.

Erstmals seit seiner schweren Verletzung im Bundesligaspiel gegen Freiburg im April 2024 stand auch Fabian Holland wieder auf dem Platz und trug in der ersten Hälfte die Kapitänsbinde. Wer in dieser Saison etatmäßiger Lilien-Kapitän wird, soll laut Kohfeldt wie die Besetzung des Mannschaftsrats erst kurz vor Saisonbeginn entschieden werden. Bis dahin gilt: Wer die meisten Spiele für die Lilien gemacht hat, trägt die Binde.

In Traisa nicht dabei war neben Paul Will, der den Trainingsauftakt krankheitsbedingt verpasst hatte, Matthias Bader, Othmane El Idrissi (beide Trainingsrückstand nach Verletzung) und Rückkehrer Patric Pfeiffer, der am Freitag verpflichtet worden war. Fabian Nürnberger und Jean-Paul Boëtius waren bis vor Kurzem mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs und wurden noch geschont.

Im Spiel war der Zweitligist wenig überraschend drückend überlegen. Semih Güler feierte seine Torpremiere im Lilien-Trikot nach nur zwei Minuten. Der SV 98 ließ zu keiner Zeit Zweifel am Klassenunterschied zum Achtligisten aus Traisa. Bis zum zweiten Treffer dauerte es aber doch bis zur 13. Minute, als Luca Marseiler den Ball ins Tor beförderte. Kurz darauf machte auch Neuzugang Klassen auf sich aufmerksam, dessen Schlenzer auf dem Halbfeld knapp am Tor vorbeisegelte. In der 21. Minute war es wieder Güler, der nach Vorarbeit von Isac Lidberg auf 3:0 stellte.

Traisa bekommt keinen Fuß auf den Boden

Die Mannschaft des Kreisoberligisten aus Traisa war bemüht, bekam gegen die Profis vom Böllenfalltor bei brütender Hitze auf dem Sportplatz Am Roten Berg aber keinen Fuß auf den Boden. Vor der Halbzeit ging es Schlag auf Schlag: Klassen auf Marseiler – 4:0 nach einer halben Stunde. Danach machten ein Traisaer Eigentor und ein Kopfball von Lidberg das halbe Dutzend voll. Und auch Klassen reihte sich mit seinem 7:0 noch vor der Pause in die Torschützenliste ein. Zwei weitere Lidberg-Treffer, davon einer per Elfmeter, sorgten für den 9:0-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel schickten beide Trainer eine neue Formation aufs Feld. Neben Neuzugang Yosuke Furukawa bekamen bei den Lilien weitere U21-Spieler eine Chance, sich zu beweisen. Auch in neuer Formation drückte der Zweitligist, Fynn Lakenmacher stellte in der 52. Minute per Flugkopfball auf 10:0, sieben Minuten später erzielte Tim Arnold sein erstes Tor als Profi. Die nächsten drei Treffer gingen auf das Konto von Lakenmacher, eins davon sehenswert mit der Hacke.

Steinek mit erstem Tor für die Profis

Fraser Hornby, Killian Corredor und Arnold erzielten in der Schlussviertelstunde noch weitere Treffer, bevor Sergio Lopez in der 82. Minute das 20. Tor für die Lilien machte. Kurz vor Schluss erzielte noch Tom Steinek von der U21, der kurz zuvor eingewechselt worden war, sein erstes Tor für die Profis (87.). Matej Maglica und Corredor machten noch das zweite Dutzend zum 24:0-Endstand voll.

„Ich habe der Mannschaft gesagt, ich will einfache Tore und ich will zu null spielen“, sagte Kohfeldt nach Abpfiff. Auch wenn seine Mannschaft nicht allzu sehr geprüft worden sei, zeigte sich der Lilien-Trainer zufrieden mit seinem Team. Schon am Mittwoch (18.30 Uhr) steht für die Lilien das nächste Testspiel an: In Reichelsheim geht es dann gegen Regionalligist Viktoria Aschaffenburg, wo Aytac Sulu Trainer ist.