Lila-Weiße wollen gegen torgefährlichste Mannschaft der Liga nachlegen

Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Tabellenführer Dynamo Dresden geht der VfL Osnabrück mit neuem Schwung in das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 (Samstag, 16.30). Gegen den Fünftplatzierten der 3. Liga soll der nächste Schritt im Kampf um den Klassenerhalt folgen. Trotz der klaren Favoritenrolle der Gäste hofft man in Osnabrück auf eine Fortsetzung der positiven Entwicklung – insbesondere vor heimischer Kulisse.

Die "Schanzer", aktuell mit 51 Punkten im oberen Tabellendrittel platziert, reisen mit beeindruckender Offensivkraft an. 66 Tore in 33 Spielen – kein anderes Team traf häufiger. Besonders auffällig war dabei Sebastian Grönning mit bislang 16 Treffern. Allerdings fällt der torgefährliche Angreifer verletzungsbedingt aus, was die Chancen des VfL auf Zählbares womöglich erhöht.

Osnabrück will gegen die spielstarken Ingolstädter nicht nur defensiv stabil stehen, sondern offensiv entschlossener agieren. „Wir müssen die Durchschlagskraft vorne in der Offensive wieder deutlich erhöhen“, forderte Antwerpen. Auch organisatorisch geht der VfL neue Wege: Die Mannschaft wird – wie bei einem Auswärtsspiel – bereits am Vorabend gemeinsam ins Hotel einchecken. Ziel ist es, den Fokus zu schärfen und als Einheit geschlossen ins Spiel zu gehen.

Bilanz spricht für Osnabrück – Ingolstadt seit drei Spielen ohne Sieg

Trotz der unterschiedlichen Tabellenregionen ist die Bilanz zwischen beiden Teams nahezu ausgeglichen – mit leichten Vorteilen für Osnabrück: In elf bisherigen Duellen gewann der VfL sechsmal, Ingolstadt viermal. Nur ein Spiel endete remis. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 1:1.

Ingolstadt reist nach drei Unentschieden in Serie (zuletzt 3:3 gegen Hannover II) mit gemischten Gefühlen an. Die Chancen auf den Aufstieg sind zwar rechnerisch noch vorhanden, der Rückstand auf die Spitze wächst jedoch. Osnabrück hingegen schöpft Hoffnung: Nach dem Coup in Dresden und einem insgesamt stabilisierten Auftritt will man nun auch zu Hause konstanter punkten. Drei der letzten vier Heimspiele gingen mit 0:1 verloren – dieser Trend soll nun endgültig durchbrochen werden.

Wiedersehen mit Testroet – Kayo trifft auf Ex-Klub

Auch abseits des Sportlichen birgt die Partie interessante Geschichten. So kehrt Angreifer Pascal Testroet an seine alte Wirkungsstätte zurück: In der Saison 2013/14 erzielte er neun Tore im Trikot des VfL. Umgekehrt ist Bryang Kayo aktuell vom FCI an Osnabrück ausgeliehen – ein Aufeinandertreffen mit seinem Stammklub.

Fazit:

Der VfL Osnabrück trifft auf eine der stärksten Offensivreihen der Liga – doch das Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen Dresden ist groß. Gelingt es, erneut kompakt zu stehen und offensiv entschlossener aufzutreten, ist auch gegen den FC Ingolstadt Zählbares möglich. Ein weiterer Heimsieg wäre im Abstiegskampf ein wichtiger Schritt.