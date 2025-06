Du wirst automatisch weitergeleitet...

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga tritt der SV Poppenreuth in der neuen Saison in der Kreisliga 2 an. – Foto: Niklas vom Ende

Ligeneinteilung im FK Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel steht Weiterhin gibt es neben zwei Kreisligen vier Kreisklassen und fünf A-Klassen Verlinkte Inhalte KL Nord Hof-Ti.-Wuns. Kreisliga Süd KK Nord Hof-Tischr.-W KK Ost Hof-Tisch-Wun KK Süd + 105 weitere Im oberfränkischen Fußballkreis Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel hat Kreisspielleiter Peter Kemnitzer die Ligeneinteilung vorgenommen. Im Gegenzug zum Vorjahr gab es heuer deutlich weniger Komplikationen. In der Kreisliga 2 sind mit Absteiger SV Poppenreuth und Aufsteiger SV Pechbrunn zwei Vertreter aus der Oberpfalz (Landkreis Tirschenreuth) zu finden. Kreisliga 1 (14 Mannschaften)

ATS Selbitz, FC Frankenwald, FC Martinsreuth, FC Türk Hof, FC Wiesla Hof, FC Eintracht Münchberg II, FSV Viktoria Hof, SG Regnitzlosau II/Gattendorf, SG Trogen II/Bayern Hof II, SpVgg Selbitz, SV Froschbachtal, TSV Presseck-Enchenreuth, VfB Helmbrechts, FC Waldstein



Kreisliga 2 (14)

FC Tirschenreuth, SpVgg Weißenstadt, FC Marktleuthen, SV Union Selb, SV Mitterteich II, VfB Rehau, TSV Thiersheim, SV Pechbrunn, SG Selb-Plößberg/Schönwald, ASV Wunsiedel, VfB Arzberg, SV Poppenreuth, TSV Konnersreuth, TuS Erkersreuth



Kreisklasse 1 (14)

ATSV Münchberg-Schlegel, SG Höllental/Berg, FSV Naila II, SG Stockenroth/Zell, SG Döbraberg/Geroldsgrün, SG Lippertsgrün/Marlesreuth, SG Schauenstein II/SpVgg Selbitz II, SG Stammbach/Sauerhof, SG Wüstenselbitz/Ort, SpVgg Döbra, SV Froschbachtal II, TV Kleinschwarzenbach, VfR Steinbach, FC Gefrees



Kreisklasse 2 (14) ATS Hof/West, FC Martinlamitz, FC Wiesla Hof II, FSV Naila, FSV Unterkotzau, FT Hof, SG Döhlau/Tauperlitz, SG Ahornberg/Leupoldsgrün, SG Wölbattendorf/Konradsreuth, SpVgg Oberkotzau II, TSV Köditz, TuS Töpen, ZV Feilitzsch, FC Martinsreuth II



Kreisklasse 3 (14): ASV Wunsiedel II, ATV Höchstädt, FC Lorenzreuth, FC Vorwärts Röslau II, SG Furthammer/Tröstau/Nagel, SG Saalestadt II/Martinlamitz II, SG Schönwald II/Selb-Plößberg II, SGV Pilgramsreuth, SpVgg Faßmannsreuth, SpVgg Weißenstadt II, SV Union Selb II, TSV Arzberg-Röthenbach, TSV Thiersheim II, VFC Kirchenlamitz



Kreisklasse 4 (14) ATSV Tirschenreuth, DJK Falkenberg, FC Tirschenreuth II, FC Hohenberg-Schirnding, SF Kondrau, SG Bärnau/Thanhausen, SG Friedenfels/Fuchsmühl, SG Griesbach/Großkonreuth/Mähring, SG Neualbenreuth/Waldsassen, SpVgg Wiesau, SV Poppenreuth II, SV Steinmühle, TSV Waldershof II, VfB Arzberg II



A-Klasse 1 (12): FC Frankenwald II (9er), SG Kleinschwarzenbach II/Döbra II (9er), SG Geroldsgrün II/Döbraberg II (9er), TSV Presseck-Enchenreuth II (9er), ATS Selbitz II, FSV Naila III, SG Ort II/Wüstenselbitz II/Oberweißenbach, SG Saaletal II/Höllental II, SV 05 Froschbachtal III, SV Meierhof-Sorg, VfB Helmbrechts II, VfR Steinbach II



A-Klasse 2 (12): SG Gattendorf II/Regnitzlosau III (9er), SG Trogen III/Bayern Hof III (9er), ATS Hof/West II, ESV Hof, FSV Viktoria Hof II, SG Zedtwitz, SG Tauperlitz II/Döhlau II, SpVgg Wurlitz, TSV Köditz II, TuS Töpen II, VfB Moschendorf, ZV Feilitzsch II



A-Klasse 3 (11): TSV Streitau (9er), FSV Unterkotzau II (9er), SG Zell II/Stockenroth II (9er), FC Gefrees II, FC Eintracht Münchberg III, SG ATSV Münchberg II/Waldstein II, SG Ahornberg II/Leupoldsgrün II, SG Sauerhof II/Stammbach II, SpVgg Wurlitz II, VfB Moschendorf II, VfB Rehau II



A-Klasse 4 (12): FC Lorenzreuth II (9er), SG Brand I/Pechbrunn II (9er), SG Tröstau II/Nagel II/Furthammer II, SC Grünhaid, SG Marktredwitz, SG Marktleuthen II/Höchstädt II, SpVgg Faßmannsreuth II, SV Holenbrunn, SV Leutendorf, SV Union Selb III, TSV Arzberg-Röthenbach II, TuS Erkersreuth II



A-Klasse 5 (11): SV Holenbrunn II (9er), SV Poppenreuth III (9er), TSV Konnersreuth II (9er), SG Fuchsmühl II/Friedenfels II (9er), ATSV Tirschenreuth II, SF Kondrau II, SG Schönhaid I/Wiesau II, SG Bärnau II/Thanhausen II, SG Mähring II/Großkonreuth II/Griesbach II, SG Waldsassen II/Neualbenreuth II, TSV Waldershof III