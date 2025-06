Ligen im Fußballkreis Amberg/Weiden eingeteilt

Der Spielkreis Amberg/Weiden macht den Anfang: Kreisspielleiter Albert Kellner hat zu Wochenbeginn die Ligeneinteilung für die Spielzeit 2025/26 herausgegeben. In der Kreisliga gibt es heuer einen klaren Überhang an Vereinen aus dem Teilkreis Weiden (16) gegenüber dem Teilkreis Amberg (12). Glücklicherweise erklärten sich die Aufsteiger SC Luhe-Wildenau II und FC Weiden-Ost II freiwillig dazu bereit, in den Süden zu wechseln. Damit kann der SV Kohlberg zurück in die angestammte Nord-Staffel. Spannend war die Frage, auf welcher Ligaebene der TuS Schnaittenbach neu starten würde. Der Bezirksliga-Absteiger hätte auch in der Kreisklasse spielen können, entschied sich aber für die A-Klasse und kämpft künftig in der A-Klasse Nord um Punkte. Alle Ligen im Überblick.