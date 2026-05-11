Ligaunabhängig: TSV Ottersberg verlängert mit Trainerteam

– Foto: Steffi Rathje

Der TSV Ottersberg hat den Verbleib in der Landesliga nicht mehr in eigener Hand. Trotz des drohenden Abstiegs wird es auf den Führungspositionen keine Veränderungen geben. Alexander Neumann wird somit weiter als Cheftrainer fungieren.

Gleich zweimal wurde der langjährige Torjäger der SV Drochtersen/Assel bereits zur Interimslösung berufen. Sein erneutes Engagement seit Winter zahlte sich bislang nicht aus. Die Wümme-Kicker holten in 13 Partien gerade einmal zehn Zähler und kassierten die ein oder andere herbe Niederlage. Erst am gestrigen Sonntag setzte es eine 0:6-Klatsche beim SV Lindwedel-Hope. Dennoch genießt der auch weiter als Spieler fungierende Neumann höchstes Ansehen.

Neben ihm bleibt auch der Kapitän sowie sportliche Leiter Artur Janot, der im Erwachsenenbereich stets für Ottersberg auflief, an Bord. Ihm gelang es zudem, bereits mehr als Dutzend Akteure von einer weiteren Saison beim TSV zu überzeugen - selbst wenn es nicht mehr zum Klassenerhalt reichen sollte. Das sind starke Signale, die die Jungs da senden. Und ich denke, es werden noch weitere Spieler bleiben und sich uns anschließen. Falls es mit dem Klassenerhalt nicht klappen sollte, werden wir ein starkes Bezirksliga-Team beisammen haben", betonte Janot im Gespräch mit der Kreiszeitung.