Ligaprimusse der Kreisklassen außer TraPo mit Punkteinbußen

Auch im dritten Spiel nach der Winterpause punktete der TSV Pressath (in Weiß), rang er doch im Derby dem souveränen Spitzenreiter FC Dießfurt (in Rot) auf dessen Terrain ein beachtliches und im Abstiegskampf wichtiges 0:0 ab. – Foto: Nico Reyes

20. Spieltag der Kreisklassen, dabei wurden die Spitzenreiter in den drei Starterfeldern nicht alle ihrer Favoritenrolle gerecht. Überraschend schon - allerdings aufgrund seines großen Vorsprungs zum Rangzweiten weniger "tragisch" - war das 0:0 des souveränen Tabellenführers der Weststaffel FC Dießfurt (1./54) im Derby gegen den nach der Winterpause weiterhin für Furore sorgenden Nachbarrivalen TSV Pressath. Zudem kam der Rangzweite SV Neusorg (2./46 - 1:1 in Königstein) ebenfalls nicht über eine Punkteteilung hinaus.

Größere Auswirkungen hat da die sicherlich nicht auf dem Plan stehende 1:3-Heimniederlage des Ost-Tabellenführers DJK Irchenrieth (1./40 - 20 Partien) im Nachbarduell gegen die SpVgg Pirk (5./30). Denn nun ist die Chance für den Rangzweiten SV Altenstadt/WN (2./39 - 19 Partien - 7:2 in Windischeschenbach) zurück, im Falle eines Dreiers in seinem noch ausstehenden Nachholspiel am kommenden Donnerstag in Etzenricht den Ligathron zu übernehmen. Und jetzt ist auch ein drittes Team plötzlich richtig "dick" im Geschäft, nämlich der SV Waldau (3./38 - 20 Partien - 6:2 gegen Plößberg), der das "Treiben" ganz oben endgültig zu einem spannenden Dreikampf werden lässt. Am Ostermontag übrigens stehen sich die Häffner-Elf aus Altenstadt/WN und die Niemann-Crew aus Waldau im direkten Duell gegenüber. Blicken wir noch auf die Südgruppe, in der sich die beiden quasi in einer eigenen Liga spielenden Spitzeteams am Wochenende keine Blöße gaben. Sowohl Spitzenreiter SG Traßlberg/Poppenricht (1./51 - 3:0 in Kümmersbruck), als auch "Vize" DJK Ensdorf (2./50 - 4:0 bei Inter Bergsteig II) blieben in der Spur und liefern sich weiter einen nervenaufreibenden Zweikampf - mit großem Abstand zum Verfolgerfeld.

Kreisklasse Süd Das Spitzenduo also ohne Makel, als erster Anwärter für Platz 3 kristallisiert sich langsam der 1. FC Neukirchen (3./39 - 6:0 gegen Rosenberg II) heraus, sein Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern beträgt nun schon fünf Punkte. Im Tabellenkeller konnte keines der auf den Abstiegsplätzen rangierenden Teams etwas gegen seine mißliche Lage tun, Rosenberg II (4 Punkte) und Bergsteig II (7 Punkte) verloren klar, Utzenhofen/Kastl (11 Punkte) nur knapp.

Tore: 1:0 Max Tuchbreiter (34.), 2:0 Manuel George (38.), 3:0 David Schirner (49.), 4:0 Manuel George (52.), 5:0 und 6:0 David Schirner (56./84.) - Schiedsrichter: Adrian Kohn - Zuschauer: 70 - Zeitstrafe für Tim Mayer (76./1. FCN)

Nach frühem Führungstreffer per Strafstoß ließ der Tabellenführer nach einer halben Stunde die Chance liegen, mit einem weiteren Elfmetertreffer die Partie schon frühzeitig in seine Richtung zu drehen. Nach Platzverweis für die Heimelf unmittelbar vor dem Pausentee spielte die Jakob-Elf nach Wiederbeginn mit einem Mann weniger, schaffte es aber dennoch, die gegnerischen Angreifer weitgehend vom eigenen Tor wegzuhalten. Ein Doppelschlag innerhalb von vier Minuten sollte dann dafür sorgen, dass die Messe vor Beginn der Schlußphase zugunsten des Tabellenführers schon gelesen war. TSV-Spielertrainer Donald Jakob: "Wenn man das Spiel nüchtern betrachtet, ist die Niederlage für uns auf eine besondere Art zustande gekommen. In einer insgesamt chancenarmen ersten Halbzeit geraten wir durch einen Foulelfmeter in Rückstand und müssen kurz vor der Pause in Unterzahl weiterspielen. Nach dem Seitenwechsel fällt auch das 0:2 erneut per Elfmeter. Insgesamt waren es diese Situationen, die das Spiel entschieden haben. Dabei haben wir uns mit den verursachten Elfmetern sicherlich auch ungeschickt angestellt. Aus dem Spiel heraus haben wir über die gesamte Partie hinweg nur eine klare Aktion zugelassen, welche zum 0:3 Endstand führte. Trotz rund 50 Minuten in Unterzahl hat meine Mannschaft weiterhin versucht, aktiv Fußball zu spielen und dagegenzuhalten. Das war unter den Umständen ein ordentlicher Auftritt. Vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis für uns gut einzuordnen." Doppeltorschütze Johann Henschke fasst das Spiel aus Sicht der Gäste zusammen: "Das Spiel am Sonntag gegen Kümmersbrück war ein sehr umkämpftes und über weite Strecken sehr, sehr zweikampfbetontes Spiel. Insgesamt gab es sehr, sehr viele Karten und viele Unterbrechungen, was keinen großen Spielfluss zugelassen hat. Wir wussten im Vorfeld, dass es ein hartes und intensives Spiel wird. Wir haben den Kampf angenommen und am Ende auch verdient gewonnen. Zudem waren wir wegen des Hinspiels noch etwas schuldig, was wir diesmal auf den Platz gebracht haben. In der ersten Halbzeit haben wir einen Elfmeter bekommen, den wir souverän verwandelt haben. Kurze Zeit später gab es einen zweiten Elfmeter, den wir jedoch nicht nutzen konnten. Da hätten wir schon deutlich machen können, wo die Reise hingeht, haben diese Chance aber verpasst. Der Gegner hat sich durch eine Gelb-Rote Karte selbst in Schwierigkeiten gebracht. Allerdings haben wir es auch in Überzahl nicht zu jedem Zeitpunkt geschafft, daraus den gewünschten Profit zu schlagen. Mitte der zweiten Halbzeit haben wir durch den aufgebauten Druck zwei weitere Tore erzwungen. Als Spitzenreiter wollen wir natürlich bis zum Schluss ganz oben bleiben. Uns ist bewusst, dass das nicht einfach ist, weil jede Mannschaft gegen uns über sich hinauswachsen will. Des Weiteren ist uns klar, dass wir uns noch weiter strecken müssen und jeder bis zum Ende seine 100 Prozent abrufen muss, um das Ziel am Ende zu verwirklichen. Trotzdem gehen wir zuversichtlich unseren Weg weiter, treten mit breiter Brust auf – und jeder weiß ganz genau, worum es jetzt geht." Tore: 0:1 Michael Behrend (6./Strafstoß), 0:2 und 0:3 Johann Henschke (69./Strafstoß und 73.) - Schiedsrichter: Timo Roth - Zuschauer: 153 - Platzverweis: Gelb-Rot für Azad Ali Mahammad (45./K´bruck) Tore: 0:1 Michael Behrend (6./Strafstoß), 0:2 und 0:3 Johann Henschke (69./Strafstoß und 73.) - Schiedsrichter: Timo Roth - Zuschauer: 153 - Platzverweis: Gelb-Rot für Azad Ali Mahammad (45./K´bruck)

Tore: 1:0 Kevin Ebi (28.), 1:1 Tobias Hüttner (39.) - Schiedsrichter: keine Angaben - Zuschauer: 85 - Platzverweis: Rot für Paul Schmidt (71./SVK)

Tore: 1:0 Peter Brunner (10.), 2:0 Florian Engehardt (28.), 3:0 Peter Brunner (39.), 4:0 Paul Raum (48.), 4:1 Swen Sobiella (54.), 4:2 Jonas Haertl (61.), 5:2 Paul Raum (78.), 6:2 Peter Brunner (84.) - Schiedsrichter: Kai Thiele - Zuschauer: 75 - Platzverweis: Gelb-Rot für Armin Lamecker (65./SVS)

Erst in der Schlußphase zwang die Heimelf den abstiegsgefährdeten Gast in die Knie, ein Doppelschlag von Thomas Ritschel sorgte für den zweiten Dreier im neuen Jahr, der die SG weiter im ruhigen Fahrwasser des Klassements einnisten lässt. Für die Gäste bleibt die Lage unverändert unangenehm, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt weiterhin acht Punkte. SG-Coach Achim Beck: "Wir wollten nach dem Sieg gegen Loderhof unbedingt gegen die SG nachlegen, was uns auch gelungen ist. Ein Sieg gegen eine Mannschaft des hinteren Tabellendrittels ist deshalb besonders wichtig, weil man dann den Abstand zu den gefährdeten Plätzen ausbauen kann. Auf unebenem Geläuf zeigte auch meine Mannschaft ein eher holpriges Spiel, auch der Gegentreffer kam aufgrund von Unebenheiten zustande, als mein Keeper nach einem Rückpaß in große Schwierigkeiten geriet und das Spielgerät ins eigene Tor bugsierte. Danach ein krampfhaftes und verbissenes Anrennen meines Teams, dabei sind sicherlich die beiden Treffer meines Stürmers Thomas Ritschel, der die Kugel jeweils aus der Luft über den Schlussmann der Gäste hievte, erwähnenswert. Lange Bälle nach vorne waren insgesamt dann das Erfolgsrezept, letzten Endes war unser Sieg auch verdient. Wir freuen uns, dass wir mit zwei Siegen in die Restrückrunde starten konnten, nun freuen wir uns auf Ostermontag, wo wir nach Schmidmühlen reisen." Tore: 0:1 Jonas Schlosser (48./Eigentor), 1:1 und 2:1 Thomas Ritschel (82./90.) - Schiedsrichter: Sergiy Kuzmenko - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Adrian Mayer (43.), 1:1 Oktay Türksever (65.) - Schiedsrichter: Hubert Scheinost - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Sebastian Hummel (40.), 0:2 Julian Trager (51.), 0:3 Tobias Wein (80.), 0:4 Julian Trager (84.) - Schiedsrichter: Marcel Ruhnau - Zuschauer: 53 - Zeitstrafe für Mohamad Ahmad (53./IB Amberg) Kreisklasse Ost In den Höhen der Tabelle also ein spannender Dreikampf, im Keller droht der SpVgg Windischeschenbach (14./12 - 2:7 gegen Altenstadt/WN) und der SG Püchersreuth/Floß (13./15 - 1:5 in Etzenricht), dass sie den Kontakt zu der davor rangierenden Konkurrenz langsam verlieren. Es deutet aktuell einiges darauf hin, dass beide den einzigen Direktabsteiger unter sich ausmachen werden. Gewinner des Tages ist der FC Luhe-Markt (12./21 - 2:1 gegen Altenstadt/VOH), der bis auf einen Punkt an die auf sicherem Untergrund platzierte DJK Neustadt (11./22 - 0:2 gegen Pleystein) herangerückt ist. "Big Points" sammelte die SpVgg Moosbach (10./25) beim überraschenden 3:1 am Weidener Flutkanal gegen die DJK (4./31) und landete damit einen kleinen Befreiungsschlag.

Tore: 1:0 Daniel Rewitzer (8.), 2:0 Maximilian Kraus (17.), 2:1 Andreas Schimmerer (35./Strafstoß), 2:2 Christoph Schmidkonz (51.), 3:2 Daniel Rewitzer (61.), 4:2 Tobias Guber (65.), 5:2 Markus Zitzmann (71.), 6:2 Tobias Guber (81.) - Schiedsrichter: Alexander Seidl - Zuschauer: 100

Der Aufsteiger haderte nach dem Schlußpfiff damit, nach dem Führungstreffer Mitte des zweiten Spielabschnitts nicht zwei "Riesenbretter" zur Vorentscheidung genutzt zu haben. So wendete die nie aufsteckende und leidenschaftlich kämpfende Heimelf noch das Blatt und ergatterte drei eminent wichtige Zähler im Kampf um den Ligaerhalt. Marco Schulze, Sportlicher Leiter beim FCL: "Der Druck, gewinnen zu müssen, war unserer Mannschaft bewusst. Von daher wurden die Zweikämpfe von Beginn an verbissen geführt und es wurde um jeden Zentimeter des Platzes gekämpft. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, wobei wir bei einer Großchance von Piskovic in Führung gehen müssen. In der zweiten Halbzeit erzielte Altenstadt, nach einem verunglückten Klärungsversuch, durch einen abgefälschten Schuß das 0:1. Wir intensivierten danach unsere Angriffsbemühungen und wurde durch einen direkt verwandelten Freistoß von Friedl mit dem Ausgleich belohnt. Kurz danach legte Ries einen Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf auf den anlaufenden Wagner ab, der dann mit vollem Risiko den Ball im Winkel versenkte. Danach versucht Altenstadt nochmal zum Ausgleich zu kommen, wir hielten jedoch den Gegner vom eigenen Tor fern. Alles in allem ein Arbeitssieg, der brutal wichtig war und Auftrieb für die kommenden Wochen geben sollte." Gästetrainer Markus Schreiner: "Ein Unentschieden wäre in unserem Spiel beim FC Luhe-Markt war meiner Meinung nach das gerechte Ergebnis gewesen, denn in der ersten Hälfte war Luhe besser im Spiel, in Halbzeit 2 wir. Wir sind von Anfang an nicht wirklich richtig in die Gänge gekommen und das Spiel plätscherte so dahin. Zweite Hälfte haben wir dann mehr ins Spiel investiert und sind in der Phase auch verdient in Führung gegangen. Dann nach müssen wir auf 2 und 3:0 stellen, beide Male gehen wir alleine aufs Tor zu. Einmal verhindert der Torwart, das andere Mal die Latte einen Einschlag. Und wenn du halt die Tore nicht machst, dann bekommst du dafür meist die Quittung. Das 1:1 war ein Freistoß an der Strafraumlinie, das 2:1 in der 86. Minute für Luhe Markt war dann ein Sonntagsschuss. Natürlich sind wir enttäuscht, denn wenn wir die Punkte geholt hätten, wären wir als Aufstieger auf Platz 4 vorgerückt. Aber so muss man Luhe-Markt zum Sieg gratulieren." Tore: 0:1 Jan Böhm (56.), 1:1 Niklas Friedl (62.), 2:1 Oliver Wagner (81.) - Schiedsrichter: Christoph Spöth - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Fabian Zaus (15./Strafstoß), 1:1 und 2:1 Raphael Benner (19./24.), 2:2 Fabian Zaus (41./Strafstoß), 2:3 Ansalem Ogbonnaya (43.), 2:4, 2:5 und 2:6 Vehbi Zogaj (45.+3/66./70.), 2:7 Adam Kamir (87.) - Schiedsrichter: Markus Bäuml - Zuschauer: 140 - Platzverweis: Rot für Raphael Benner (65.) und Zeitstrafe für Moses Ubaldo (80./beide Windischeschenbach).

Tore: 0:1 Tobias Kleber (3.), 0:2 Moritz Hartwig (25.) - Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Andreas Steiner (16.), 0:2 Kevin Vogel (23.), 0:3 Rene Bauer (78.), 1:3 Maximilian Voegtel (80.) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 130

Eine böse Überraschung erlebte der Spitzenreiter im von je her brisanten Nachbarderby gegen die SpVgg Pirk. Gegen eine bis in die Haarspitzen motivierte Gästeelf brachte die DJK nicht das Spiel auf den Platz, was in einem Duell mit eigenen Gesetzen vonnöten ist. Mit der schon dritten Heimniederlage dieser Saison ist der erarbeitete Vorsprung wieder dahin. DJK-Coach Michael Bachmeier: "Wir hatten uns viel vorgenommen, aber Pirk wollte den Sieg mehr und ist verdient als Sieger vom Platz gegangen. Glückwunsch nach Pirk". Gästetrainer Stefan Krebs: "Ein verdienter Sieg gegen den Tabellenführer. Meine Mannschaft hat von der ersten Minute an alles gegeben, um hier etwas Zählbares mitzunehmen. Kampf, Leidenschaft und einen absoluten Willen haben wir an den Tag gelegt. Zudem haben wir den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Großes Kompliment an meine Mannschaft!" Tore: 0:1 Nico Deubzer (21.), 0:2 Simon Hierold (27.), 1:2 Julian Deubzer (51./Strafstoß), 1:3 Johannes Schreier (63.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 120 - Platzverweise: Zeitstrafe für Julian Deubzer (86.), Gelb-Rot für Markus Szega (88./beide Irchenrieth)

Tore: 1:0 Maximilian Merther (1.), 2:0 Jakob Meiler (2./Strafstoß), 3:0 Finn Lenz (5.), 3:1 Luca Bruischütz (9.), 4:1 Johannes Pötzl (58.), 5:1 Felix Herrmann (71.) - Schiedsrichter: Siegmund Weber - Zuschauer: 55 Kreisklassse West Den Punktverlust konnten sich die beiden Führenden also leisten, denn zu groß ist der Vorsprung beider vor der Konkurrenz. Im Buhlen um den punktbesten dritten Tabellenplatz entwickelt sich ein Zweikampf zwischen dem SV Hahnbach II (3./37 - 3:2 in Ebnath) und dem SVSW Kemnath (4./37 - 6:0 in Schwarzenbach). Von den drei auf den Abstiegsplätzen rangierenden Teams punkteten zwei. Der TSV Königstein II (12./13) trotzte dem "Vize" SV Neusorg einen Punkt ab, der SV 08 Auerbach II (12./14 - 3:2 gegen Immenreuth) holte sogar drei Punkte. Besonders dabei, dass der "Man of the Match" bereits 40 Jahre alt ist, als Abwehrspieler zwei Treffer erzielte und ansonsten als Sportlicher Leiter bei der DJK Gebenbach in der Bayernliga tätig ist: Erdal Izmire - schon in höheren Ligen dem runden Leder nachjagend - zog sich bereits das vierte Mal das Trikot der Bergstädter über und hilft gerne im Abstiegskampf aus. Bleibt noch das Schlußlicht aus Schwarzenbach (14./10), nach der schmerzhaften 0:6-Pleite gegen Kemnath wartet die Truppe von Sebastian Urban immer noch auf den zweiten Saisonsieg, der so dringend notwendig wäre.

Wie es auch Gästespielertrainer Christian Gäck formulierte, die Gäste feierten einen "dreckigen" Auswärtssieg gegen einen keineswegs enttäuschenden Gastgeber. Tragisch, dass die DJK nach dem 2:2-Ausgleich gleich zwei Mal verpasste, erstmals in Führung zu gehen, ehe dem SVH in der letzten Minute einer wegen Zeistrafe für Ebnath numerischen Überzahl der Lucky Punch gelingen sollte. DJK-Spielertrainer Johannes Reiß: "Wir waren die aktivere Mannschaft und es wäre mindestens ein Unentschieden verdient gewesen. Plannerer verpasste zu Beginn die Führung, als er eine Direktabnahme verzog. Nach einem Chipball aus dem Halbfeld ging Hahnbach quasi aus dem Nichts in Führung. Kurz darauf fiel der verdiente Ausgleich, nachdem Plannerer lang geschickt wurde, das Laufduell gewann und den Keeper umkurvte. Das 2:1 für Hahnbach war eine Kopie des ersten Tores. Nach der Halbzeit erarbeiteten wir uns wieder mehr Spielanteile und erhöhten den Druck. Ndiaye war nach einem unwiderstehlichen Solo nicht zu stoppen und glich aus. Danach verpassten wir beste Chancen, auf 3:2 zu erhöhen. Ndiaye und Pscherer verpassten alleinstehend. Nach einer Zeitstrafe konnte Hahnbach die Überzahl nutzen und konterte zum 3:2. Wir warfen danach alles nach vorne, schnürten Hahnbach noch einmal ein, aber konnten nicht mehr den verdienten Ausgleich in der Schlussphase erzielen. Wirklich schade, nach den drei letzten Spielen und Leistungssteigerungen mit null Punkten dazustehen, aber wir lassen uns davon nicht irritieren und machen einfach weiter." Gästespielercoach Christian Gäck, Schütze des entscheidenden Treffers: "Das Spiel war beidseitig sehr zerfahren mit einigen Fehlern. Trotzdem verzeichneten wir zur Halbzeit eine verdiente 2:1-Führung. Nach der Pause und dem 2:2 verloren wir dann etwas den Faden und das Spiel wurde offener und rassiger. Glücklicherweise war es dann uns vorbehalten, das entscheidende 3:2 zu erzielen und die „dreckigen“ drei Punkte mit nach Hahnbach zu nehmen. Alles in allem können wir sehr stolz auf die gezeigte kämpferische Leistung sein und konnten drei wichtige Punkte im Kampf um Platz 3 einfahren." Tore: 0:1 Simon Dehling (18.), 1:1 Dominik Plannerer (28.), 1:2 Lukas Petermeier (32.), 2:2 Pape Ndiaye (52.), 2:3 Christian Gäck (78.) - Schiedsrichter: Torsten Heisterberg - Zuschauer: 50 - Zeitstrafe für Marco Serfling (69./Ebnath)

Tore: 0:1 und 0:2 Maximilian Herr (20./47.), 0:3 Lukas Baier (50.), 0:4 Maximilian Herr (53.), 0:5 Erdzhan Yozkan (77.), 0:6 Ramiz Toqan (81.) - Schiedsrichter: Stephan Völkl - Zuschauer: 80

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Artur Parusel - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Erdal Izmire (65.), 1:1 Patrick Drechsler (68.), 2:1 Noah Roß (71.), 2:2 Jan Brunner (76.), 3:2 Erdal Izmire (88.) - Schiedsrichter: Gerd Rieß - Zuschauer: 80 - Platzverweise: Gelb-Rot für Jan Brunner (84./Immenreuth) und Rahmat Nasiri (90.+5/Auerbach).

Ungemein wichtiger Heimsieg für den Neuling, dem damit eine Art Befreiungsschlag im Kampf um den Ligaerhalt gelang. Nach Gleichstand zum Pausentee hatte der SVW die Glücksgöttin Fortuna auf seine Seite gebracht, denn die erneute Führung entstand aus einem Eigentor der Gäste aus Mantel. Mit Glück und Geschick verteidigte die Bayer-Elf am Ende ihren knappen Vorsprung bis zum Ende der fünfminütigen Nachspielzeit und holte sich seinen vierten vollen Ertrag auf eigenem Geläuf. Der VfB rangiert mit 26 Punkten weiter im ruhigen Fahrwasser des Klassements. "Meiner Meinung nach haben wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, auch wenn Mantel schon auch gute Phasen hatte. Nach der Führung haben wir leider bei einer sehr guten Gelegenheit den Ball nicht über die Linie gebracht und somit einen höheren Vorsprung verpasst. Das 1:1 fiel dann etwas überraschend nach einer Standardsituation, wo wir nicht gut ausgesehen haben. Nach der Pause hatten wir natürlich auch Glück, dass wir durch ein Eigentor wieder in Führung gehen konnten. Bis zum Schlusspfiff hat meine Mannschaft leidenschaftlich verteidigt und den Sieg dadurch auch verdient." Tore: 1:0 Daniel Hofmann (12.), 1:1 Andreas Mark (32.), 2:1 Peter Winter (55./Eigentor) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 70

Tor: 0:1 Jonas Roider (45.+2/Strafstoß) - Schiedsrichter: Thomas Fiebig - Zuschauer: 76 - Zeitstrafe für Tobias Schmidt (56./SG Seugast).