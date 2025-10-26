Ligaprimus TSB Flensburg marschiert weiter

Wind, Regen und ein kleiner, schneller Kunstrasenplatz machten beiden Teams das Leben schwer. „Das war heute kein leichtes Spiel. Der Platz war sehr schnell, der Wind hat es auch nicht leichter gemacht. Wir brauchten einen Moment, um uns dort einzufinden,“ erklärte TSB-Coach Tore Wächter nach der Partie.

Coach Tore Wächter (TSB Flensburg) kann sich auf seine Mannschaft verlassen. Die Konstanz in der Teamleistung ist schon bemerkenswert, aber auch Verdienst des Trainers. – Foto: Ismail Yesilyurt

In einer intensiven Anfangsphase war die Begegnung ausgeglichen. Klausdorf verteidigte diszipliniert, Flensburg fand offensiv kaum Lösungen und kam zunächst zu keiner klaren Torchance. Dann jedoch reichte eine einzige Aktion des Tabellenführers, um das Spiel in die richtige Richtung zu lenken.

Noel Kurzbach trifft kurz vor der Pause

Kurz vor dem Halbzeitpfiff zeigte Flensburg seine eiskalte Qualität: Tobias Zuth steckte mit der Hacke auf Noel Niklas Kurzbach durch, der den Ball souverän ins lange Eck schob – 1:0 für den TSB (45.). Der Treffer kam für Klausdorf zur denkbar ungünstigsten Zeit. Bis dahin hatten die Hausherren die Partie offen gestaltet und selbst einige gefährliche Vorstöße gezeigt.



„Wir haben in den ersten 45 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht, kaum etwas zugelassen und waren selbst gefährlich. Dann kommt ihre erste Chance – Hacke, Tunnel, durch die Beine – und sie machen das überragend zum 1:0,“ ärgerte sich TSV-Trainer Dennis Trociewicz.

Finn Schwee verpasst Ausgleich – Flensburg eiskalt im Konter

Nach der Pause kam Klausdorf mit Schwung zurück und drängte auf den Ausgleich. Finn Luca Schwee lief allein auf das Flensburger Tor zu, schoss aber knapp vorbei. Wenig später hielt TSB-Keeper Ole Rathmann stark einen gefährlichen Freistoß – das hätte der Wendepunkt sein können. Doch stattdessen zeigte Flensburg erneut seine Qualität im Umschaltspiel: Nach einer Klausdorfer Ecke konterten die Gäste blitzschnell, Maximilian Stephan vollendete eiskalt zum 2:0 (67.).