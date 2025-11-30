Ligaprimus „Trapo“ verlängert mit Caliskan und Behrend

Im Februar dieses Jahres hatte die SG Traßlberg/Poppenricht mit der Verpflichtung von Ilker Caliskan (45) geradezu einen Trainercoup landen können. Gemeinsam mit dem aktuellen Teammanager Andreas Schinhammer (48) sollte er das Team in der Restrückrunde der Saison 2024/25 betreuen, um mit Beginn der laufenden Spielzeit alleinverantwortlich auf der Kommandobrücke zu stehen. Caliskan, der zu seiner aktiven Zeit in Feucht und Hof Bayernliga- und in Amberg Landesliga-Erfahrung sammelte, waren die Gegebenheiten bei der Spielgemeinschaft vertraut, denn zwischen 2012 und 2016 war er bereits Spielertrainer in Traßlberg und führte den SVL im ersten Jahr direkt in die Kreisliga. Zudem hatte er mit den bei der SG aktiven Brüdern Michael (35) und Thomas Behrend (39) selbst noch zusammengespielt. Und auch den SV Michaelpoppenricht kannte er bereits gut, denn dort hatte er die Mannschaft im Winter immer wieder im Fitnessbereich trainiert. Das alles hatte das Gefühl, dort einzusteigen, noch besser werden lassen, erklärte Caliskan im Frühjahr 2025 – und ging hochmotiviert an die neue Aufgabe heran.

Nach Platz 4 in der zurückliegenden Spielzeit liessen die Verantwortlichen von "Trapo" im Sommer dieses Jahres bei der Nennung des Saisonziels für die aktuell laufende Spielzeit keinen Zweifel darüber aufkommen, was einzig für sie zählt, nämlich der Aufstieg. Im zweiten Jahr ihres Bestehens gab man sich entschlossen, den Sprung in die höchste Liga des Spielkreises zu schaffen.



Ein Blick auf die Tabelle der Kreisklasse Süd zeigt nun ganz deutlich, dass man dieses Ziel bislang erfolgreich und mit Hochdruck verfolgt. Mit vierzehn Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage verfügen die „Caliskanerianer“ über eine beeindruckende Bilanz und überwintern – punktgleich mit dem ein Spiel mehr absolvierenden Mitstreiter aus Endsdorf – auf dem „Platz an der Sonne“. Grund genug für die Verantwortlichen, an Ilker Caliskan und seinem spielenden Co-Trainer Michael Behrend auch über die Saison hinaus festzuhalten.



Mit beiden konnte man den Vertrag nun vorzeitig verlängern, wie die Spielgemeinschaft in einer Pressemitteilung informiert. „Die SG Traßlberg/Michaelpoppenricht ist hocherfreut, dass die Verlängerung mit Ilker Calsikan und Michael Behrend frühzeitig und schnell über die Bühne ging. Mit der Arbeit beider Trainer ist man sehr zufrieden. Die Mannschaft bekam wenig Gegentore und wurde stetig stabiler. Die mannschaftliche Geschlossenheit ist nicht nur auf dem Platz zu sehen, auch neben dem Platz sind die beiden Vereine eine sehr gute Einheit geworden. Die gute Atmosphäre zwischen Mannschaft, Trainer und den Verantwortlichen ist geradezu spürbar, man hat das Ziel Aufstieg damit weiter fest im Blick“, so die an FuPa gesendete Erklärung.