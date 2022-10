Ligaprimus schnürt frühen Fünferpack Bezirksliga: Rot-Weiß Wittlich macht schon zur Pause alles klar. SG Geisfeld weiter obenauf. SG Ruwertal beendet Negativlauf.

Weil sie in den ersten 30 Minuten das klar dominierende Team war und es in jenem Zeitraum dreimal im Lüxemer Kasten schepperte, blieb die Mosella mit dem knappen 3:2-Sieg am Lüxemer Grünewald zum achten Mal in Folge siegreich. Schweich legte furios vor, kam mit einem eher harmlosen Flachschuss von Nico Schmitt nach neun Minuten zur frühen Führung. Anschließend hätte Julius Kalweit nachlegen können, doch der 20-Jährige traf nur die Latte. Nach 16 Minuten hieß es durch ein Abstaubertor von Jens Schneider 2:0 für die Gäste. Als wiederum Schneider mit einem Flachschuss ins lange Eck das 3:0 markierte, deutete nichts darauf hin, dass der SVL nochmals zurückkommen sollte. Mit einem verwandelten Foulelfmeter von Nils Thörner, der aus einem heftigen Einsteigen an Nils Valerius resultierte, blieben die Lüxemer Hoffnungen noch vor der Pause am Leben – 1:3 (41.).

Kyllburgs Trainer Roger Reiter sah in der ersten Halbzeit „fünf Fehler, die zu fünf Gegentoren geführt haben. Alles, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben, war nach zehn Minuten Makulatur. Der Sieg von Rot-Weiss ist zu 100 Prozent verdient, weil wir ohne Kampf, ohne Biss und ohne Zweikampfverhalten gespielt haben. Wir haben es Wittlich definitiv zu einfach gemacht.“

Kyllburg besaß nur wenige Entlastungsangriffe über den angeschlagenen Torjäger Daniel Robertz und blieb deshalb offensiv harmlos. RW schaltete in den zweiten 45 Minuten mehrere Gänge zurück. „Wir gingen personell am Stock. Bei uns hat man das Pokalspiel vom Mittwoch gegen Ehrang noch deutlich in den Knochen gespürt. Wir haben in der ersten Halbzeit die Fehler von Kyllburg extrem effizient ausgenutzt und das Spiel schon früh entschieden“, freute sich RW-Coach Karl-Heinz Gräfen.

Die SG Kyllburg bleibt auch im fünften Saisonheimspiel sieglos und musste sich im Duell mit Rot-Weiss Wittlich bereits nach der ersten Halbzeit geschlagen geben. Der Ligaprimus machte früh kurzen Prozess, als es durch Treffer von Daniel Littau und Sebastian Szimayer bereits nach neun Minuten 2:0 stand. Die Treffer zum 3:0 (nach einem Freistoß von Ömer Kahyaoglu gelang Szimayer sein zweites Kopfballtor, 17.) und 4:0 (Yannick Lauer, 33.) entschieden die einseitige Partie noch vor der Pause. Lauer erzielte in einer Kopie des vierten Treffers nach einer Grundlinienflanke von Littau per Kopf ins lange Eck den 5:0-Endstand (35.).

In der hektischen Schlussphase sah zunächst Nico Ockfen die Rote Karte (80.), ehe es dann auch noch Lorth erwischte, der die Ampelkarte sah (90.). „Die Niederlage ist absolut verdient, weil Geisfeld den Sieg mehr wollte, griffiger und entschlossener in den Zweikämpfen war und wir in den letzten Minuten die Nerven verloren“, sagte Saartals Trainer Heiko Niederweis. Geisfeld-Spielertrainer Sven Gaspers konstatierte, dass „der Sieg hochverdient ist und wir es in einer hektischen Schlussphase gut und clever gemacht haben. Zur Halbzeit muss es bereits 3:0 für uns stehen, dann hätten wir uns diese turbulente Schlussphase erspart“.

Mitten in die Drangphase der Hausherren gelang den körperlich robusten und kompakten Gästen das 2:0, als erneut ein langer Ball bei Andre Lochen landete, der Stürmer Krista tunnelte, ehe das Spielgerät im Netz zappelte – 0:2 (51.). Trassem erhöhte die Schlagzahl, doch nach vorne blieb es ohne die große Durchschlagskraft. Es reichte nur noch zum 1:2 durch Nicolas Jakob, der per Strafstoß nach Foul von Christopher Mai an Dominik Lorth traf (84.).

Nach sechs Partien ohne Niederlage ist bei der SG Saartal Trassem gegen die SG Geisfeld die stolze Erfolgsserie gerissen. Die Hochwälder setzten hingegen mit dem fünften Sieg in Folge und dem dritten in der Fremde ein dickes Ausrufezeichen und schließen nach Punkten (je 19) zu den Saartalern auf.

Im zweiten Durchgang gab es auf beiden Seiten Chancen in Hülle und Fülle: Nils Thörner traf in der 53. Minute den Pfosten, auf der anderen Seite scheiterte Valentin Frick an Stefan Stroh im Lüxemer Kasten, der stark mit dem Fuß parierte (59.). Als Thörner nach Vorarbeit von Raphael Ney eine Viertelstunde vor Schluss mit seinem zwölften Saisontor den Anschluss zum 2:3 erzielte, wurde es für die Mosella nochmals ungemütlich. Doch Joshua Rodrigues setzte mit einem Kracher aus 20 Metern in den Winkel zum 4:2 den Schlusspunkt unter eine gutklassige und unterhaltsame Partie. Lüxems Gaith Aswad sah Gelb-Rot (89.).

SV Zeltingen-Rachtig – SV Konz 0:2 (0:1)

Mit einer neu formierten Mannschaft – es fehlten acht Stammspieler – gelang dem SV Konz an der Zeltinger Brücke der nun schon fünfte Auswärtssieg, der die beiden letzten schwächeren Auftritte gegen Hetzerath und Schleid vergessen machte. Aleksandar Parhamov war der Schütze des Konzer Führungstreffers (35.). „Wir wollten – egal wie – die drei Punkte unbedingt mitnehmen. Das ist uns gut gelungen“, bilanzierte der Konzer Trainer Thomas Berens. Zeltingens Spielertrainer Pascal Meschak haderte mit der eigenen Chancenverwertung im zweiten Durchgang, als Yannik Dietz, Alex Schiffmann und auch Benedikt Kaufmann vielversprechende Möglichkeiten ungenutzt ließen: „Konz war zwischen der 25. und 35. Minute am Drücker, da hatten wir Glück. Die Jungs haben gut gekämpft, gut gearbeitet, doch im letzten Drittel haben das Zutrauen und die letzte Entschlossenheit gefehlt. Die Chancen für ein Remis waren da, Konz war aber insgesamt abgezockter.“ Mit dem 2:0 von Tristan Reger (69.), der mit einer Einzelaktion erfolgreich war, legte der SVK den Sieg in trockene Tücher.

SG Zewen – TuS Schillingen 3:1 (1:1)

In einem gutklassigen und auf hohen technischem Niveau stehenden Bezirksligaspiel kehrte die SG Zewen nach drei sieglosen Partien wieder in die Erfolgsspur zurück. Yannick Andreas legte nach Zuspiel von Darius Deutschen das frühe Zewener 1:0 vor (9.), ehe Christian Weber nach einer Kombination über Mark Münker egalisierte (20.). Zewen blieb zunächst dominant und hatte durch Andreas zweimal die Möglichkeit nachzulegen (27., 33.). „Zur Halbzeit müssen wir deutlicher führen“, wusste SG-Trainer Patrick Zöllner. Die fahrlässige Chancenverwertung schien sich beinahe zu rächen, denn Schillingen besaß nach zwei Kontersituationen, als Weber, Tobias Anell und Lukas Thome im Drei-gegen-Eins jeweils am guten Zewener Schlussmann Dominik Wintersig scheiterten, Chancen zur eigenen Führung. In der letzten halben Stunde schwanden bei den am Mittwoch noch im Rheinlandpokal geforderten Gästen die Kräfte, sodass der Aufsteiger mit dem fleißigen Max Meyer und Jakob König geniale Assistenten zu den entscheidenden beiden Toren besaß. König legte für Sahel Djedda auf (61.), der überragende Meyer dann für Josef Schumacher (86.), der sich kurzerhand dazu bereit erklärte, seine Anwesenheit in Trier zu einem Einsatz zu nutzen.

„Es war ein gutes Bezirksligaspiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, hinten raus hatten wir dann aber mehr zuzusetzen und haben den Gegner beherrscht“, freute sich Zewens Trainer.

„Wir haben zu Beginn der zweiten Halbzeit unsere beiden Konterchancen leider nicht genutzt. In den letzten 30 Minuten hat uns die Power gefehlt. Der Sieg von Zewen geht in Ordnung“, konstatierte TuS-Coach Sasha Freytag.

SG Ruwertal – SG Wallenborn 5:1 (2:0)

Nach vier sieglosen Auftritten in Folge beendete die SG Ruwertal gegen Wallenborn ihre zuletzt schwache Phase. Beim 5:1-Kantersieg gegen eine defensiv anfällige Wallenborner Mannschaft legten Ruben Herres (25.) im Nachschuss an einen parierten Foulelfmeter und Tobias Krämer (33.) nach einem zu kurz geratenen Rückpass eines Wallenborners zum Keeper bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein zum Sieg. Als Herres mit seinem zweiten Treffer nach Freistoßflanke von Philip Kartz in der 68. Minute auf 3:0 stellte, schien die Partie gelaufen. Doch Wallenborn berappelte sich und brachte sich durch den Treffer von Sebastian Zimmer in der 76. Minute wieder ins Spiel zurück. Die Schlussphase allerdings gehörte dann wieder klar den Gastgebern, die auf dem Waldracher Rasen den längeren Atem besaßen und zwei weitere Tore nachlegten. Pascal Neumann nach einer tollen Einzelaktion in der 83. Minute zum 4:1 und Mathias Biwer mit dem 5:1 in der Nachspielzeit machten der Ruwertaler Sieg perfekt.

Ruwertals Trainer Benny Leis war zufrieden: „Es war ein absolut verdienter Sieg, auch wenn er etwas zu hoch ausgefallen ist. Wir waren einen Tick effizienter, und auch die Passqualität im letzten Drittel war deutlich besser als in den Spielen zuletzt.“