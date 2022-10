Ligaprimus Schalding "gnadenlos effektiv" gegen Schlusslicht Rosenheim Duell der Regionalliga-Absteiger mit vielen Elfmetern - und einer unschönen roten Karte

Die Zeichen standen von Anfang auf Sieg für Tabellenführer SV Schalding-Heining, der an diesem Bayernliga-Samstagnachmittag beim Tabellenletzten in Rosenheim antreten musste. Und so kam es dann auch: Markus "Galle" Gallmeier brachte die Grün-Weißen bereits nach fünf Minuten in Führung. Fabian Schnabel legte zehn Minuten drauf nach. Dann war es erneut Gallmeier per Foulelfmeter zum 3:0 - Patrick Rott machte in der 23. den Sack vorzeitig zu. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Rosenheims Tim Kießling der Anschlusstreffer zum 1:4.

Gallmeier hätte in der 65. per neuerlichem Foulelfmeter gar schon auf 5:1 erhöhen können - doch dies blieb am Ende seinem Teamkollegen Fabian Schnabel überlassen, der einen weiteren Strafstoß für die Niederbayern kurz vor Abpfiff verwandelte.

Eine unschöne Szene gab es in der 70. Minute, als Rosenheims Sascha Marinkovic die rote Karte sah, nachdem er einem Schaldinger Spieler ins Gesicht gespuckt hatte.

Die Sechzga vom Inn, die nunmehr die letzten fünf Spiele nicht gewinnen konnten, bleiben somit weiterhin Träger der Roten Laterne. Die seit elf Partien ungeschlagenen Schaldinger (fünf Dreier aus den letzten fünf Begegnungen) marschieren auch nach diesem Spieltag in der Liga stramm vorne weg - und bleiben das derzeitige Maß aller Dinge.