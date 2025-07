Liganeuling FSV Vatan Neuss ist mitten in der Findungsphase

Die Motivation ist kein Problem: „Noch ist eine gewisse Euphorie nach dem Aufstieg definitiv spürbar“, sagt Vefa Karagöz. „Alle, die da sind, ziehen gut mit, sind hungrig, freuen sich auf die neue Herausforderung. Auch von außen gibt es viel Unterstützung, ohne, wäre das in der Form nicht möglich.“ Die ersten Testspiele wurden schon bestritten, „da haben wir uns gut verkauft. Ergebnisse sind da zweitrangig“.

Was lief bisher nicht so gut?

Die Ferienzeit erschwert de Vorbereitung beim FSV aktuell etwas: „Wir haben viele Urlauber, deswegen ist es durchwachsen“, so der Coach. „Die Präsenz beim Training ist noch ausbaufähig, deswegen können wir nicht alles testen. Aber daswird sich bessern und dann müssen wir gucken, dass wir die restliche Zeit, wenn alle an Bord sind, besonders gut nutzen!“

Wie präsentieren sich die Neuzugänge?

Mit acht neuen Spielern hat der FSV sich verstärkt. „Davon sind aber einige noch im Urlaub, deswegen ist es übersichtlich“, sagt Karagöz. „Aber die, die schon da sind, haben sich gut eingefunden und passen sehr gut in die Mannschaft.“ Auch er selber ist neu, scheint aber gut zur Mannschaft zu passen. Er bildet ein Trainergespann mit Utku Ayaz, der bereits seit 2022 Trainer beim FSV Vatan ist. Karagöz ist kein unbeschriebenes Blatt im Rhein-Kreis, mit Grimlinghausen und dem PSV Neuss trainierte er Mannschaften in der Kreisliga B. Zuletzt hatte er eineinhalb Jahre pausiert. „Mit einem Jobwechsel hatte ich nicht mehr genug Zeit, da ich viel unterwegs bin – als Trainergespann können wir uns das jetzt sehr gut aufteilen“, sagt er. Er freut sich, wieder im Fußball dabei zu sein und auf die neue Aufgabe: „Es ist eine neue Herausforderung, für die Mannschaft, aber auch für mich. Ich bin auch gerade noch in der Kennenlernphase, aber so langsam gewöhnen sich die Jungs an mich und es bringt wieder sehr viel Spaß.“

Was ist drin in der Saison?

„Wir kennen die Liga alle nicht so richtig gut, deswegen ist das schwer zu sagen“, so Karagöz. „Aber unser Hauptziel ist es natürlich, in der Liga zu bleiben. Wir wollen reinschnuppern, aber uns auch etablieren. Ich denke, wir müssen uns nicht verstecken und keine Angst haben, aber gespannt sind wir schon.“ Die Liga schätzt er sehr ausgeglichen und robust ein, Rosellen und Büttgen erwartet er weit oben. „Aber da gibt es einige starke Mannschaften, da werden einige harte Brocken auf uns zukommen. Aber wir freuen uns, besonders auch auf die starken Mannschaften.“