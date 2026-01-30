Ligainternes Duell gegen SC Freiburg II

Am Samstag, 31.01. treffen auf dem Sportplatz der SG/DJK FV Daxlanden (Im Jagdgrund) in Karlsruhe die beiden Südwest-Regionalligisten FC Homburg und SC Freiburg II in einem Testspiel aufeinander.

Ein Tag vor Abreise ins Trainingslager in die Türkei steht für unseren FCH am morgigen Samstag noch ein Testspiel auf dem Programm. Um 14 Uhr trifft man auf den Ligakonkurrenten SC Freiburg II. In der laufenden Saison der Regionalliga Südwest hat man beide Liga-Aufeinandertreffen mit der U23 der Breisgauer bereits abgehakt. In der Hinrunde musste man sich in Freiburg mit 3:5 geschlagen geben. Das Duell in der Rückrunde entschieden unsere Grün-Weißen Ende November zu Hause mit 4:1 für sich.