Ligainternes Duell gegen SC Freiburg II

Am morgigen Samstag, den 31. Januar bestreitet unser FC 08 Homburg ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten SC Freiburg II.
Ein Tag vor Abreise ins Trainingslager in die Türkei steht für unseren FCH am morgigen Samstag noch ein Testspiel auf dem Programm. Um 14 Uhr trifft man auf den Ligakonkurrenten SC Freiburg II. In der laufenden Saison der Regionalliga Südwest hat man beide Liga-Aufeinandertreffen mit der U23 der Breisgauer bereits abgehakt. In der Hinrunde musste man sich in Freiburg mit 3:5 geschlagen geben. Das Duell in der Rückrunde entschieden unsere Grün-Weißen Ende November zu Hause mit 4:1 für sich.
Personell verzichten müssen die Homburger sowohl im morgigen Testspiel als auch im Trainingslager auf den verletzten Tim Littmann. Bei ihm wurde nach weiteren Untersuchungen eine Schambeinentzündung diagnostiziert, sodass er längerfristig ausfallen wird. Wir wünschen eine gute und schnelle Genesung, Litti!
Zudem stehen für das morgige Testspiel auch Steffen Nkansah nach einem Schlag aufs Knie sowie Neuzugang Sean Busch nach einem Schlag aufs Sprunggelenk als Vorsichtsmaßnahme nicht zur Verfügung.
