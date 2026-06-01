Ligainterner Wechsel: Erlbach schnappt sich Weber aus Kirchanschöring Torhüter des SVK wechselt nach Erlbach - Spieler schon lange im Fokus von Thorsten Eisenacker · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

Hier noch im Trikot des SVK in Erlbach: Egon Weber – Foto: Charly Becherer

Der SV Erlbach hat seine Torhüterfrage für die kommende Saison gelöst: Egon Weber wechselt vom Ligakonkurrenten SV Kirchanschöring ins Holzland. Der 35-jährige Torwart bringt zudem Regionalliga-Erfahrung aus Buchbach und Burghausen mit.

Abgänge von Bösl und Becherer setzen Erlbach unter Zugzwang Nach dem Abgang von Enrique Bösl, der den Verein bereits in der Winterpause in Richtung Pipinsried verlassen hatte, und dem beruflich bedingten Umzug von Lorenz Becherer nach Augsburg, bestand beim SV Erlbach Handlungsbedarf. Als einziger verbliebener Keeper stand der erst 20-jährige Jonas Eschler bereit, der in der Schlussphase der Saison gute Leistungen zeigte. In sechs Bayernliga-Einsätzen blieb der Youngster dreimal ohne Gegentor und empfahl sich damit eindrucksvoll für weitere Aufgaben. Dennoch war den Verantwortlichen klar, dass die Position breiter aufgestellt werden musste. Weber schon lange im Auge Dabei fiel die Wahl auf Egon Weber, den man schon lange im Auge hat: „Es hätte ja fast schon beim ersten Bayernliga Aufstieg vor über 10 Jahren mit einer Verpflichtung von Egon geklappt, leider würde damals am Ende doch nichts daraus“, gibt Erlbachs sportlicher Leiter Ralf Peiß Einblick. „Wir waren über die Jahre hinweg immer wieder in Kontakt, darum freuen wir uns sehr, dass es jetzt geklappt hat. Seine sportlichen Qualitäten hat er die letzten Jahre weiterhin eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“, so der umtriebige Funktionär. „Wir haben schnell gemerkt, dass wir auf einer gemeinsamen Wellenlänge liegen. Nach guten Gesprächen wurden wir uns letztendlich einig. Egon passt auch von seiner Einstellung zum Fußball und von seiner menschlichen Seite her zu 100 Prozent in unsere Mannschaft“, gibt sich Peiß sehr zufrieden.

Der neue Erlbacher Keeper blickt auf eine lange und erfolgreiche Laufbahn zurück. In der Jugend spielte Weber beim SV Wacker Burghausen, ehe er sich dem TSV Kastl anschloss. Dort blieb er acht Jahre und prägte den Weg von der A-Klasse bis hinauf in die Landesliga mit. Anschließend zog es ihn zum TSV Buchbach in die Regionalliga, danach folgte eine Saison beim SV Wacker Burghausen. 2021 wechselte Weber schließlich zum SV Kirchanschöring, wo er sich in den vergangenen fünf Jahren als Stammtorhüter und absoluter Leistungsträger etablierte. Der letzte große Schritt wurde vor wenigen Tagen knapp verpasst, in der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Bayern scheiterte er mit dem SVK an Schwaben Augsburg. Private Gründe geben den Ausschlag Der Wechsel nach Erlbach hat dabei nicht nur sportliche Gründe. Weber baut aktuell ein Haus in Kastl und wird in wenigen Wochen heiraten. Dadurch habe ein Umdenken stattgefunden, wie er selbst sagt. Der zeitliche Aufwand für die Fahrten nach Kirchanschöring sei zuletzt enorm gewesen, der Weg nach Erlbach kürzer. Auch einige bekannte Gesichter erleichtern ihm den Schritt, wie etwa Neuzugang Sebastian Spinner, mit dem ihn eine gemeinsame Kastler Vergangenheit verbindet.