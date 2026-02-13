Ligainterner Test gegen Bahlinger SC

Der FC Homburg bestreitet am Samstag um 14 Uhr sein letztes Testspiel vor der Fortsetzung der Regionalliga-Runde am übernächsten Wochenende. Zu Gast im Waldstadion ist Liga-Konkurrent Bahlinger SC.

Aktuell befindet sich unsere Mannschaft noch im Trainingslager im türkischen Lara, ehe man am morgigen Dienstag die Heimreise nach Homburg antritt. Vor Ort absolvierten unsere Grün-Weißen zwei Testspiele, die beide gewonnen werden konnten. Zunächst entschied man am vergangenen Dienstag das Aufeinandertreffen mit dem SK Rapid Wien II mit 2:0 für sich. Am Samstag setzten sich die Homburger in einem Testspiel über 3×45 Minuten gegen den Tabellenführer der Regionalliga Nord, den SV Meppen, mit 4:1 durch.