 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Ligafrust nach der Pokalgala: FC Denzlingen unterliegt Pforzheim

Vier Minuten Unaufmerksamkeit des FC 08 Villingen entscheiden

von Stefan Kech und Lukas Karrer (BZ) · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser
Enrico Krieger (rechts/Archivfoto) musste sich nach einer kleinen Erfolgsserie nun dem FC Nöttingen beugen.
Enrico Krieger (rechts/Archivfoto) musste sich nach einer kleinen Erfolgsserie nun dem FC Nöttingen beugen. – Foto: Imago

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
Denzlingen
FC Nöttingen
Pforzheim

Nach vier Siegen in Serie verliert der FC 08 Villingen in der Fußball-Oberliga mit 1:2 beim FC Nöttingen. Damit gelingt es dem Team von Trainer Matthias Uhing nicht, mit dem Gegner gleichzuziehen

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
2
1
+Video

Mit einem Sieg hätten am Gründonnerstag die sechstplatzierten Villinger punktemäßig zum Vierten, dem FC Nöttingen, aufschließen können. Doch daraus wurde nichts. Nöttingen hatte von Beginn an mehr vom Spiel. Felix Waldraff zog ab, der Ball ging aber neben das von Andrea Hoxha gehütete Villinger Gehäuse. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Tadic (77. J. Spät), Pfeifhofer (72. Y. Spät), Glück (67. Derflinger), Müller, Albrecht (83. Ehmann), Liserra, Feißt. Tore: 1:0 Hamka (25.), 2:0 Catanzano (29.), 2:1 Pfeifhofer (57.). SR: Niklas Pfau (Oberachern). ZS: 320.

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
0
5
Abpfiff

Nach zwei Siegen, 8:0 in Radolfzell im Pokal und 4:3 bei Türksport Neckarsulm in der Oberliga, setzte es für die Fußballer des FC Denzlingen einen Dämpfer. Sie unterliegen dem 1. CfR Pforzheim 0:5. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Schwaiger (5./FE), 0:2 Durmus (11.), 0:3 Lulic (16.), 0:4 Gudzeivc (42./FE), 0:5 Vegelin (71.). Schiedsrichter: Bollheimer (Langensteinbach). ZS: 100. Rot: Weizel (3./Denzlingen).