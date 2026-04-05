Ligafrust nach der Pokalgala: FC Denzlingen unterliegt Pforzheim

Nach vier Siegen in Serie verliert der FC 08 Villingen in der Fußball-Oberliga mit 1:2 beim FC Nöttingen. Damit gelingt es dem Team von Trainer Matthias Uhing nicht, mit dem Gegner gleichzuziehen
Mit einem Sieg hätten am Gründonnerstag die sechstplatzierten Villinger punktemäßig zum Vierten, dem FC Nöttingen, aufschließen können. Doch daraus wurde nichts. Nöttingen hatte von Beginn an mehr vom Spiel. Felix Waldraff zog ab, der Ball ging aber neben das von Andrea Hoxha gehütete Villinger Gehäuse. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Tadic (77. J. Spät), Pfeifhofer (72. Y. Spät), Glück (67. Derflinger), Müller, Albrecht (83. Ehmann), Liserra, Feißt. Tore: 1:0 Hamka (25.), 2:0 Catanzano (29.), 2:1 Pfeifhofer (57.). SR: Niklas Pfau (Oberachern). ZS: 320.
Nach zwei Siegen, 8:0 in Radolfzell im Pokal und 4:3 bei Türksport Neckarsulm in der Oberliga, setzte es für die Fußballer des FC Denzlingen einen Dämpfer. Sie unterliegen dem 1. CfR Pforzheim 0:5. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Schwaiger (5./FE), 0:2 Durmus (11.), 0:3 Lulic (16.), 0:4 Gudzeivc (42./FE), 0:5 Vegelin (71.). Schiedsrichter: Bollheimer (Langensteinbach). ZS: 100. Rot: Weizel (3./Denzlingen).