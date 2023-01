Ligaerhalt hat für Panduren weiter oberste Priorität Aktuell auf Relegationsplatz 13 positioniert, will die Ficarra-Truppe möglichst zügig das Ticket für eine nächste Bezirksligasaison lösen

Ficarra freute sich auf die neue Herausforderung. Seine Ziele: Einmal mit den erfahrenen und bereits integrierten jungen Spielern zusammenzuarbeiten und das Vorhandene gemeinsam weiterzuentwickeln. Zum Zweiten die jungen Talente, welche durch die sehr gute Jugendarbeit ja schon über Jahrzehnte hinweg Jahr für Jahr in den Seniorenbereich wechseln, zu integrieren.

Nach Platz 9 in der zurück liegenden Spielzeit formulierte man im Sommer den „Klassenerhalt“ als das erklärte Saisonziel und hat damit – betrachtet man die aktuelle Tabellensituation – die eigenen Ambitionen richtig einschätzen können. Denn der SVR überwintert nach neunzehn absolvierten Partien auf dem „Schleudersitz“, sprich Rang 13. Bereits elf Mal mussten die Panduren den Platz mit leeren Händen verlassen, demgegenüber stehen nur vier Dreier und ebenso viele Punkteteilungen. In den kommenden Wochen der Vorbereitung auf die noch zu absolvierenden Punktematches gilt es für Trainer Thomas Ficarra nun an Stellschrauben sowohl der Offensive – der SVR hat die drittwenigsten Treffer der Liga erzielt – als auch der Defensive – mit 44 Gegentreffern hat man nach Schlusslicht Untertraubenbach die zweitmeisten Gegentreffer kassiert – zu drehen. Es gibt also viel zu tun bei den Blau-Weißen.

Grund genug für FuPa, mit SVR-Chefanweiser Thomas Ficarra im Rahmen eines Interviews das bislang Gezeigte zu bewerten, aber auch auf die Restrückrunde zu blicken, die für die Raigeringer am 11. März mit dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten 1. FC Schlicht beginnt:



Thomas, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, bist du zufrieden?

Thomas Ficarra (40): Ich bin erst seit dieser Saison und somit noch relativ neu beim SV Raigering. Daher ist es normal, dass man sich erst kennenlernen und aneinander gewöhnen muss, das braucht einfach alles seine Zeit. Wir wussten bereits im Vorfeld, dass wir eine schwierige Saison vor der Brust haben werden und deshalb war und bleibt unser erklärtes Ziel auch nichts anderes als der Ligaerhalt! Da die Jungs gut mitziehen, bin ich zufrieden.



Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Kurz und prägnant: Wir wollen in den elf noch ausstehenden Spielen die notwendigen Punkte sammeln, um den Ligaerhalt zu schaffen.



Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir hoffen stark, dass der eine oder andere Langzeitverletzte wieder zurück kehrt. Ein Neuzugang, wenn man so will, ist Timo Rubenbauer, der uns vor der Saison Richtung FV Vilseck verlassen hatte und jetzt wieder zu uns zurück gekehrt ist.



Wann beginnt die Vorbereitung und wie wird sie in groben Zügen aussehen?

Unsere fünfwöchige Vorbereitung beginnt am 4. Februar, um für das Auftaktspiel beim 1. FC Schlicht am 11. März gerüstet zu sein. Testspiele wurden natürlich auch vereinbart. Dabei messen wir uns mit dem FC Thalmassing, dem TSV Bad Abbach, der DJK Ammerthal, Inter Bergsteig Amberg und dem 1. FC Hersbruck.



Wo gibt's deiner Meinung nach noch Verbesserungsbedarf im Spiel deiner Mannschaft?