Ligadominator gegen Team der Stunde Teaser KLA DILLENBURG: +++ Der verlustpunktfreie Tabellenführer SSV Allendorf bekommt es in der Fußball-A-Liga Dillenburg mit einem Team zu tun, das zuletzt von Sieg zu Sieg eilte +++

DILLENBURG - In der Fußball-A-Liga Dillenburg hat der gastgebenden FC Merkenbach am Samstag (15 Uhr) die SG Sinn/Hörbach zu Gast, während zur gleichen Zeit die SG Aartal in Offenbach mit der SG Ambach die Klingen kreuzt. Eine Stunde später empfängt Eisemroth den SV Oberscheld. Am Sonntag um 15 Uhr geht der Spieltag mit vier Partien zu Ende.