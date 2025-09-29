Ligabericht

Beim Duell zwischen dem TSV München-Solln II und dem FC Hertha München 1922 setzte sich der Gastgeber mit 1:0 durch. Das Spiel wurde früh entschieden: Bereits in der 2. Minute brachte Luis Rieniets den TSV in Führung. Sein Treffer nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite markierte das einzige Tor des Spiels.

In der ersten Halbzeit dominierte der TSV München-Solln II das Spielgeschehen und setzte den Gegner durch ein hohes Pressing unter Druck. Die Abwehrreihe um Durim Gashi und Dejan Oljaca stand sicher und ließ kaum Chancen für den FC Hertha München 1922 zu.

Nach der Pause erhöhte der FC Hertha München 1922 den Druck und kam durch Florian Bachhuber und Valentin Zerr zu gefährlichen Abschlüssen. Doch TSV-Torwart Roman Hof zeigte starke Paraden und sicherte seinem Team den knappen Vorsprung. Trotz intensiver Bemühungen gelang Hertha kein Ausgleich.

Der TSV München-Solln II überzeugte mit einem starken Start und defensiver Stabilität. Der frühe Treffer von Luis Rieniets reichte, um drei Punkte zu sichern. FC Hertha München 1922 zeigte eine engagierte zweite Halbzeit, belohnte sich jedoch nicht für den hohen Aufwand.

TSV München-Solln II – FC Hertha München 1922 1:0

TSV München-Solln II: Durim Gashi, Niklas Elsässer, Dejan Oljaca, Luis Rieniets, Nemanja Oljaca, Roman Hof, Hannes Frankl, Alexander Gareis, Yannic Koch

FC Hertha München 1922: Alexandar Dujic, Sebastian Preintner, Moritz Keller, Adnan Dedic, Nikola Dordan, Abdiaziz Hassan, Luciano Grünwald, Florian Bachhuber, Valentin Zerr, Aaron Voigt, Bara Tekeli

Tore: 1:0 Luis Rieniets (2.)