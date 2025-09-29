Ligabericht

Der 6. Spieltag brachte spannende Duelle und einige Überraschungen. SV Akgüney Spor München behauptet weiterhin die Tabellenspitze, auch wenn sie gegen den starken SC München nur ein Unentschieden erreichten. TSV Milbertshofen zeigte mit einem souveränen Sieg, dass sie im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitreden wollen. Die Offensivpower von TSV 1860 München IV bleibt beeindruckend, während FC Bosna i Hercegovina München 1993 weiterhin sieglos bleibt.
Beim Duell zwischen dem TSV München-Solln II und dem FC Hertha München 1922 setzte sich der Gastgeber mit 1:0 durch. Das Spiel wurde früh entschieden: Bereits in der 2. Minute brachte Luis Rieniets den TSV in Führung. Sein Treffer nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite markierte das einzige Tor des Spiels.
In der ersten Halbzeit dominierte der TSV München-Solln II das Spielgeschehen und setzte den Gegner durch ein hohes Pressing unter Druck. Die Abwehrreihe um Durim Gashi und Dejan Oljaca stand sicher und ließ kaum Chancen für den FC Hertha München 1922 zu.
Nach der Pause erhöhte der FC Hertha München 1922 den Druck und kam durch Florian Bachhuber und Valentin Zerr zu gefährlichen Abschlüssen. Doch TSV-Torwart Roman Hof zeigte starke Paraden und sicherte seinem Team den knappen Vorsprung. Trotz intensiver Bemühungen gelang Hertha kein Ausgleich.
Der TSV München-Solln II überzeugte mit einem starken Start und defensiver Stabilität. Der frühe Treffer von Luis Rieniets reichte, um drei Punkte zu sichern. FC Hertha München 1922 zeigte eine engagierte zweite Halbzeit, belohnte sich jedoch nicht für den hohen Aufwand.
TSV München-Solln II – FC Hertha München 1922 1:0
TSV München-Solln II: Durim Gashi, Niklas Elsässer, Dejan Oljaca, Luis Rieniets, Nemanja Oljaca, Roman Hof, Hannes Frankl, Alexander Gareis, Yannic Koch
FC Hertha München 1922: Alexandar Dujic, Sebastian Preintner, Moritz Keller, Adnan Dedic, Nikola Dordan, Abdiaziz Hassan, Luciano Grünwald, Florian Bachhuber, Valentin Zerr, Aaron Voigt, Bara Tekeli
Tore: 1:0 Luis Rieniets (2.)
Im Münchner Stadtduell trennten sich der SC München und der SV Akgüney Spor München mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und kämpferischen Willen.
Der SC München erwischte den besseren Start und konnte bereits in der 6. Minute in Führung gehen. Nach einem mustergültigen Angriff setzte sich Fabian Eisenschmidt energisch durch und traf zur frühen Führung. In der Folge kontrollierte der SC das Spielgeschehen, ließ jedoch mehrere Chancen ungenutzt, um die Führung auszubauen.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Akgüney Spor München verbessert. Die Einwechslungen von Alpay Kaygisiz und später Ufuk Saritekin brachten frischen Wind ins Spiel. In der 78. Minute wurde der Einsatz belohnt: Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Fabian Huber ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum Ausgleich. Trotz intensiver Schlussphase mit Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es beim gerechten Remis.
Beide Teams präsentierten sich über weite Strecken auf Augenhöhe. Der SC München dominierte die erste Halbzeit, während der SV Akgüney Spor nach der Pause stärker auftrat. Das Unentschieden spiegelt den Spielverlauf gut wieder und ist für beide Mannschaften verdient.
SC München – SV Akgüney Spor München 1:1
SC München: Theo Sirihongse, Fabian Bauer, Bent Mildner, Fabian Pflüger, David Luff (60. Noah Englmann), Simon Ortiz (46. Linus Batliner), Luis Monn (18. Thomas Stitteneder), Yannik Lemgau, Viktor Robert, Stefan Reiss, Fabian Eisenschmidt (55. Marc Engelhardt)
SV Akgüney Spor München: Yücel Demirci, Lamine Alassani, Manuel Polak, Deniz Aksoy, Rogers Kiweewa (46. Alpay Kaygisiz), Alperen Kuşcu, Precieux Dinganga (86. Ufuk Saritekin), Tchatchoua Mbakok, Yigit Hasan Kaygisiz, Fabian Huber, Conor Martin
Tore: 1:0 Fabian Eisenschmidt (6.), 1:1 Fabian Huber (78. Foulelfmeter)
Bereits in der 4. Minute gerieten die Sportfreunde unglücklich in Rückstand, als Alessio Esposito ein Eigentor unterlief. Der TSV nutzte diesen frühen Vorteil und erhöhte in der 26. Minute durch Robin Tremel auf 2:0. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später verkürzte Florian Schiller auf 1:2. Kurz vor der Halbzeit gelang den Sportfreunden durch Albin Berisha der verdiente Ausgleich (43.).
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel, das schließlich durch einen verwandelten Foulelfmeter von Max Judex (73.) zugunsten des Turnerbunds kippte. In der Schlussphase sorgten Raphael Heiß (83.) und erneut Max Judex (87.) für die Entscheidung.
Der TSV Turnerbund München zeigte eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor und bewies Nervenstärke in den entscheidenden Momenten. Der FC Sportfreunde München kämpfte tapfer, konnte jedoch der Offensivkraft des TSV nicht standhalten. Besonders hervorzuheben ist Max Judex, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Sieg beitrug.
FC Sportfreunde München – TSV Turnerbund München 2:5
FC Sportfreunde München: Ray Wiegmann, Florian Wodak, Florian Schiller, Alessio Esposito, Nils Luis Neppl, Linus Friedel, Raymond Nguyen, Nicholas Kuhmann, Amar Hodzic, Elias Kneisel (71. Ludwig Hobelsberger), Albin Berisha (46. Emanuele La Greca)
TSV Turnerbund München: Nabil Najimi, Anton Beckenbauer, Veit Hägler, Leon Bauer (46. Simon Trump), Max Judex, Andi Somo Kahlid, Fabian Steinmüller, Dominik Höfner, Simon Trump, Robin Tremel, Roman Abele
Tore: 0:1 Alessio Esposito (4. Eigentor), 0:2 Robin Tremel (26.), 1:2 Florian Schiller (28.), 2:2 Albin Berisha (43.), 2:3 Max Judex (73. Foulelfmeter), 2:4 Raphael Heiß (83.), 2:5 Max Judex (87.)
Der TSV Milbertshofen hat beim Auswärtsspiel gegen den SV Pullach II eine souveräne Vorstellung abgeliefert und mit einem klaren 3:0-Sieg die drei Punkte eingefahren. Von Beginn an zeigte Milbertshofen eine engagierte Leistung und setzte die Gastgeber früh unter Druck.
Bereits in der 21. Minute erzielte Ilker Özcan nach einem schnellen Konter das verdiente 0:1. Der SV Pullach II fand nur schwer ins Spiel und tat sich gegen die defensiv stabil stehenden Gäste schwer. Nach der Pause erhöhte Milbertshofen den Druck weiter, was in der 60. Minute mit dem 0:2 durch Remigius Kähler belohnt wurde. Pullach versuchte, mit frischen Kräften neue Impulse zu setzen, doch die Offensive blieb harmlos.
Den Schlusspunkt setzte erneut Ilker Özcan in der 85. Minute, der mit seinem zweiten Treffer den Endstand von 0:3 besiegelte. Trotz einiger Wechsel konnte Pullach keine entscheidende Wende mehr herbeiführen.
Der TSV Milbertshofen präsentierte sich in Topform und ließ dem SV Pullach II kaum Chancen. Besonders Ilker Özcan überzeugte mit zwei Toren und war der herausragende Akteur des Spiels. Pullach hingegen muss sich vor allem in der Offensive steigern, um in den kommenden Partien erfolgreicher zu agieren.
SV Pullach II – TSV Milbertshofen 0:3
SV Pullach II: Philipp Reisinger, Sebastian Breit, Valmir Loshi, Leopold Adomeit, Kelvin Sadiq (20. Antonio Pavicic), Daniel Maier, Marcel Herman, Nathaniel Sorgnitt, Graham Alvarez (82. Aaron Sorgnitt), Moritz Wimmer, Philip Kienz
TSV Milbertshofen: Nikolas Kallweit, Manuel Wolf, Nick Rasmus, Leonard Faluyi (80. Belgim Jashari), Dominik Atabay, Minh Le, Ilker Özcan, Remigius Kähler (77. Ivan Kondić), Adnan Karim (74. Milos Nikolic), Maximilian Lauter (66. Georgios Kessissis), Janos Römgens
Schiedsrichter: Marcel Leimbach (München)
Tore: 0:1 Ilker Özcan (21.), 0:2 Remigius Kähler (60.), 0:3 Ilker Özcan (85.)
In einem emotional aufgeladenen Match setzte sich die SpVgg Thalkirchen am Sonntag mit 4:2 gegen den SV München Laim durch. Früh brachte Jonas Elfara (10.) die Hausherren in Führung, doch Adam Rjaibi (27.) glich für Laim aus. Thalkirchen ließ sich davon nicht beirren und ging durch Niklas Rothaug (38.) erneut in Führung. Kurz vor der Pause traf Jovan Jovanovic (43.) zum 2:2-Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Thalkirchen zunehmend die Kontrolle – begünstigt durch den Platzverweis von Mohamed Diallo (48.) sowie die Gelb-Rote Karte für Adin Medenjakovic (79.) auf Seiten der Gäste. In der Schlussphase nutzten die Gastgeber die Überzahl eiskalt aus: Stefan Huber (87.) erzielte das 3:2, und Jonas Raub (90.) setzte mit seinem Treffer den Schlusspunkt.
Die SpVgg Thalkirchen zeigte in einer hektischen Partie Nervenstärke und nutzte die numerische Überlegenheit konsequent. Der SV München Laim hielt trotz Unterzahl lange dagegen, musste sich jedoch am Ende der Effizienz des Gegners geschlagen geben.
SpVgg Thalkirchen – SV München Laim 4:2
SpVgg Thalkirchen: Ismail El Hadouchi, Steffen Becker (82. Tobias Knobloch), Finn Friedrich (82. Felix Hummel), Jakob Neumaier, Valentino Cento (34. Jannik Manasse), Stefan Huber, Jonas Elfara, Kevin Heck, Niklas Rothaug (90. Alen Sabic), Jonas Raub, Ahmet Kamis (46. Omid Amiri)
SV München Laim: Christos Mouratidis, Abdelwahab Bohli, Edis Kurtanovic, Adi Muhadzic, Namory Sylla, Jovan Jovanovic, Mohamed Diallo, Pietro Ulivieri, Adam Rjaibi, Adin Medenjakovic, Grigorios Kyziridis (59. Hudson Oino)
Tore: 1:0 Jonas Elfara (10.), 1:1 Adam Rjaibi (27.), 2:1 Niklas Rothaug (38.), 2:2 Jovan Jovanovic (43.), 3:2 Stefan Huber (87.), 4:2 Jonas Raub (90.)
Rot: Mohamed Diallo (48./SV München Laim/)
Gelb-Rot: Adin Medenjakovic (79./SV München Laim/)
Am Sonntag trafen der BSC Sendling München und der TSV München-Ost in einem spannenden Duell aufeinander. Vor heimischem Publikum zeigte der BSC eine souveräne Leistung und besiegte den TSV deutlich mit 3:0.
Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei Sendling von Beginn an das Spiel dominierte. In der 25. Minute sorgte Papisse Dabo Gnako nach einem präzisen Zuspiel für die verdiente 1:0-Führung. Trotz einiger Offensivbemühungen des TSV blieb der Ausgleich aus. Die Abwehr des BSC stand sicher und ließ kaum Chancen zu.
Im zweiten Durchgang wechselte der BSC frischen Wind ein, unter anderem kam Semir Ljumani für Marc Caboche. Der TSV versuchte, das Spiel zu drehen, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. In der Nachspielzeit demonstrierte der BSC nochmals seine Stärke: Zunächst erhöhte Papisse Dabo Gnako mit seinem zweiten Treffer in der 90.+4 Minute auf 2:0. Nur fünf Minuten später setzte Semir Ljumani den Schlusspunkt und traf zum 3:0-Endstand.
Der BSC Sendling München zeigte eine beeindruckende Teamleistung mit einer starken Defensive und treffsicheren Offensive. Papisse Dabo Gnako war der Mann des Spiels mit zwei wichtigen Treffern. Der TSV München-Ost konnte dem Druck nicht standhalten und fand keine Lösungen gegen die kompakte Spielweise der Gastgeber.
BSC Sendling München – TSV München-Ost 3:0
BSC Sendling München: Luca Hoffmann (46. Danny Cifric), Mohamadou Saho Kaira, Marc Caboche (46. Semir Ljumani), Adrian Plepolli, Habudulai Nimaga Conteh (81. Noah Kouevi), Murat Traoré, Erkan Ismaili, Osarumen Igbenihi (53. Alexander Vukovic) (70. Osarumen Igbenihi), Jacob Avadra, Serzhiu Andronik, Papisse Dabo Gnako
TSV München-Ost: Lukas Loebus, Lukas Diesch (63. Philip Breitmeier), Maximilian Kerschbaum, Ben Pollak, Yannic Orschiedt, Jan Weinstock (36. Markus Kristensen), Timo Miklautsch, Manuel Aldama Hübner, Thomas Forster (74. Benedikt Opitz), Anastas Braun (85. Valentin Markmüller), Valentin Markmüller (74. Kevin Todorovic)
Schiedsrichter: Jonas Gewalt
Tore: 1:0 Papisse Dabo Gnako (25.), 2:0 Papisse Dabo Gnako (90.+4), 3:0 Semir Ljumani (90.+9)
In einer spannenden Partie setzte sich der TSV 1860 München IV mit 4:2 gegen den FC Bosna i Hercegovina München 1993 durch. Von der ersten Minute an entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.
Der TSV 1860 München IV ging in der 21. Minute durch Mario Krischel in Führung. Sein platzierter Schuss aus kurzer Distanz ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Admir Isic der Ausgleich (44.) für den FC Bosna, der nach einem schnellen Konter eiskalt verwandelte.
Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV 1860 München IV zunehmend das Kommando. In der 70. Minute erzielte Lars Lowinski nach einer Ecke per Kopf das 2:1. Nur fünf Minuten später war erneut Mario Krischel zur Stelle und erhöhte auf 3:1 (75.). Die endgültige Entscheidung fiel in der 86. Minute, als Simon Beck nach einem sehenswerten Sololauf das 4:1 markierte.
Für den FC Bosna wurde es noch bitterer, als Edin Hodzic in derselben Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Dennoch gelang Mirza Dzafic in der 89. Minute per Foulelfmeter der Anschlusstreffer zum 4:2.
Der TSV 1860 München IV zeigte eine überzeugende Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Die Offensive um Mario Krischel war kaum zu stoppen und nutzte die Chancen effizient. Der FC Bosna i Hercegovina München 1993 hielt lange gut mit, konnte jedoch dem Druck nach der Pause nicht standhalten. Der späte Elfmeter änderte nichts am verdienten Sieg des TSV.
TSV 1860 München IV – FC Bosna i Hercegovina München 1993 4:2
TSV 1860 München IV: Lukas Bachmann, Simon Beck, Luca de Caro, Lars Lowinski, Arjan Musliu (46. Amin Karkour), Julio Cardoso, Alexander Petö (62. Seyhan Celik), Seymen Celik (69. Tillmann Jentzsch), Thomas Papaja (46. Paul Henning), Manasse Luka Mbimbu (83. Tobias Liebisch), Mario Krischel
FC Bosna i Hercegovina München 1993: Meldin Kisic, Denis Veljacic, Esmir Ramic, Samer Suljic, Senad Mehmedovic, Benedetto Bellante (70. Eldar Basic), Armin Krvavac, Edin Hodzic, Jusuf Cehajic, Admir Isic, Hasudin Kadric (70. Osman Sinanovic)
Tore: 1:0 Mario Krischel (21.), 1:1 Admir Isic (44.), 2:1 Lars Lowinski (70.), 3:1 Mario Krischel (75.), 4:1 Simon Beck (86.), 4:2 Mirza Dzafic (89. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Edin Hodzic (86./FC Bosna i Hercegovina München 1993/)
Vorschau auf den 7. Spieltag:
TSV Milbertshofen (4.) – FC Sportfreunde München (12.)
TSV Milbertshofen geht als klarer Favorit ins Heimspiel. Die starke Defensive trifft auf das torhungrige, aber anfällige FC Sportfreunde München.
TSV Turnerbund München (10.) – TSV München-Solln II (8.)
Zwei Teams auf Augenhöhe: TSV Turnerbund München will den Schwung des letzten Sieges mitnehmen, TSV München-Solln II setzt auf defensive Stabilität.
FC Hertha München 1922 (7.) – SC München (3.)
Topspiel am Sonntag: FC Hertha München 1922 will die Heimstärke ausspielen, trifft aber auf das effiziente SC München.
SV Akgüney Spor München (1.) – TSV 1860 München IV (5.)
Spitzenspiel der Woche: Tabellenführer SV Akgüney Spor München empfängt das offensivstarke TSV 1860 München IV – ein Duell mit Tor-Garantie.
SV München Laim (13.) – SV Pullach II (11.)
Abstiegskampf pur: SV München Laim hofft auf den Heimvorteil, während SV Pullach II Wiedergutmachung sucht.
FC Bosna i Hercegovina München 1993 (14.) – BSC Sendling München (9.)
Letzte Chance? FC Bosna i Hercegovina München 1993 braucht dringend Punkte, trifft jedoch auf das formstarke BSC Sendling München.
TSV München-Ost (6.) – SpVgg Thalkirchen (2.)
Knapper Favorit: SpVgg Thalkirchen will den zweiten Platz verteidigen, aber TSV München-Ost ist zu Hause immer gefährlich.