Ligaauftakt! Aufsteiger mit schweren Aufgaben – Leer empfängt Wiesmoor

Endlich ist es wieder so weit – der Ball in der Bezirksliga Weser-Ems 1 rollt wieder. Alle Team haben eine intensive Vorbereitung hinter sich und starten nun mehr als motiviert in die neue Spielzeit. Landesliga-Absteiger Germania Leer empfängt zum Auftakt die Germania aus Wiesmoor, der Aufsteiger Süderneulander SV reist nach Aurich und Pewsum muss vor heimischer Kulisse gegen den TuS Middels ran. Wir geben euch wie gewohnt die Übersicht von allen Partien des ersten Spieltages.

Der Vizemeister der vergangenen Saison Großefehn muss zu Beginn auswärts bei den Sportfreunden Larrelt ran. Zwar werden die Karten neu gemischt, dennoch dürften die Gäste als Favorit in die Partie gehen. Das Hinspiel der letzten Spielzeit endete zwar noch in einem 1:1-Remis, das Rückspiel wiederum konnte Großefehn mit 3:0 für sich entscheiden. Dennoch gilt: neue Saison, neue Möglichkeiten – somit bleibt abzuwarten was die Hausherren sich überlegt haben.

Beide Mannschaften konnten am Ende relativ sicher den Abstieg umgehen und wollen in der neuen Spielzeit daran anknüpfen, um eine mögllichst ungefährdete Saison zu spielen. Das Hinspiel konnte Wallinghausen noch mit 2:1 für sich entscheiden, im Rückspiel fand TV Bunde die richtige Antwort und gewann souverän mit 4:0.

So., 03.08.2025, 15:00 Uhr FC Norden FC Norden TuRa 07 Westrhauderfehn Westrhauderf 15:00 PUSH

In der letzten Saison konnte Westrhauderfehn in beiden Spielen als Sieger vom Platz gehen und vor allem beim 5:0-Hinspielerfolg glänzen. Der FC Norden konnte dem Abstieg noch gerade so umgehen und wird alles daran legen die Saison von Beginn an sorgenfreier zu gestalten.

Der Duell der Germania – Der Absteiger aus der Landesliga Germania Leer will in der Bezirksliga wieder zu alter Dominanz zurückfinden und einen Fehlstart verhindern wollen. Dem gegenüber steht Germania Wiesmoor, welche sich gerade so in der Liga halten konnten und die Vorbereitung genutzt haben werden, um Fehler aus der Vorsaison aufzuarbeiten. Es wird spannend zu sehen werden, wie die beiden Akteure in die Saison starten.

Sa., 02.08.2025, 16:00 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte SV BW Borssum SV BW Borssum 16:00 PUSH

Nach einem Jahr Ostfrieslandliga ist die TuS Eintracht Hinte zurück in der Bezirksliga Weser-Ems und reichlich motiviert in die neue Spielzeit gehen. Mit den Gäste aus Borssum geht es direkt gegen einen Mannschaft, die in der vergangenen Saison sehr ordentlich aufgetreten ist und einen starken achten Platz erzielen konnte – für den Rückkehrer wird es viel Arbeit und Disziplin erfordern.

So., 03.08.2025, 15:00 Uhr TuS Pewsum Pewsum TuS Middels TuS Middels 15:00 PUSH