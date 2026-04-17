Liga wird von zwei Aufsteigern dominiert: Was machen Botnang/Büsnau?

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen II TSV Jahn Büsnau Büsnau 13:00 PUSH

Der TV Echterdingen II geht als Siebter mit 34 Punkten in dieses Spiel und bekommt es mit dem Tabellenzweiten TSV Jahn Büsnau zu tun, der bei einem Spiel weniger nur drei Zähler hinter Spitzenreiter ASV Botnang liegt. Während Echterdingen zuletzt 1:3 gegen Botnang gewann, 0:3 in Herrenberg verlor und 2:0 in Vaihingen siegte, reist Büsnau mit dem Schwung aus dem 3:2 gegen Rohrau und dem 3:0 gegen Bonlanden an; dazu steht noch das ausgefallene Spiel gegen Holzgerlingen aus. Das Hinspiel gewann Büsnau deutlich mit 8:2, was der Partie zusätzlich Schärfe verleiht. Für Echterdingen ist es die Chance, sich weiter oben festzusetzen, für Büsnau dagegen womöglich ein Schlüsselspiel im Aufstiegsrennen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt SV Vaihingen SV Vaihingen 15:00 PUSH

Die Spvgg 1897 Cannstatt ist Sechster mit 34 Punkten und liegt damit nur einen Zähler hinter dem fünftplatzierten SV Vaihingen, der mit 35 Punkten ebenfalls noch nach oben schielt. Cannstatt hat mit dem 4:2 in Botnang, dem 2:0 gegen Darmsheim und dem 2:3 in Nufringen zuletzt ein wechselhaftes, aber durchaus lebendiges Bild abgegeben, während Vaihingen nach dem 2:2 in Rohrau, dem 0:2 gegen Echterdingen II und zuvor dem 5:1 gegen Oberjettingen eine kleine Antwort auf den jüngsten Dämpfer sucht. Das Hinspiel endete furios 6:2 für Vaihingen, was diese Begegnung auch emotional auflädt. Im Tableau ist es ein direktes Duell um die obere Tabellenhälfte, vielleicht sogar um mehr, sollte die Konkurrenz patzen.

Der VfL Herrenberg rangiert mit 32 Punkten auf Platz acht und empfängt mit dem ASV Botnang den Tabellenführer, der bei 43 Punkten steht und die Pole Position im Aufstiegskampf verteidigen will. Herrenberg hat zuletzt mit dem 1:1 in Darmsheim, dem 7:2 in Nufringen und dem 3:0 gegen Echterdingen II gezeigt, dass diese Mannschaft wieder Tritt aufgenommen hat; Botnang kommt allerdings mit dem 4:2 gegen Cannstatt, dem 3:1 in Holzgerlingen und dem 3:1 in Echterdingen II. Das Hinspiel gewann Botnang knapp mit 1:0, was auch diesmal eine enge, intensive Partie erwarten lässt. Für Herrenberg ist es ein Gradmesser gegen die beste Mannschaft der Liga, für Botnang ein Auswärtsspiel mit echtem Stolperpotenzial.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Nufringen SV Nufringen TV Darmsheim TV Darmsheim 15:00 PUSH

Der SV Nufringen steht mit 23 Punkten nur knapp über den Abstiegsplätzen und geht gegen den drittplatzierten TV Darmsheim als Außenseiter in diese Partie. Die Gastgeber verloren zuletzt 2:4 in Dagersheim und 2:7 gegen Herrenberg, nachdem sie in Deckenpfronn immerhin beim 1:3 phasenweise dagegengehalten hatten; Darmsheim reist nach dem 1:1 gegen Herrenberg, dem 1:3 in Holzgerlingen und dem 3:2 gegen Echterdingen II mit gemischter, aber immer noch starker Bilanz an. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit und endete 7:0 für Darmsheim. Entsprechend groß ist der Druck auf Nufringen, denn im Tabellenkeller zählt inzwischen beinahe jeder Sonntag doppelt.

Wenn der VfL Oberjettingen den TSV Dagersheim empfängt, ist es ein Kellerduell mit Wucht: Der Letzte aus Oberjettingen hat 12 Punkte, Dagersheim als Vorletzter 16. Oberjettingen gewann zuletzt 4:1 gegen Musberg und spielte zuvor 2:2 gegen Büsnau, ehe das Nachholspiel in Deckenpfronn noch aussteht; Dagersheim wiederum holte mit dem 4:2 gegen Nufringen und dem 4:3 in Nufringen? — nein, korrekt: mit dem 4:2 gegen Nufringen sowie dem 3:4 in Deckenpfronn und dem 1:2 in Musberg zuletzt ein Bild, das Hoffnung und Verwundbarkeit zugleich zeigt. Das Hinspiel gewann Dagersheim mit 3:1. Für beide Mannschaften ist es eine Partie, in der es nicht nur um Punkte, sondern fast schon um die letzte realistische Perspektive im Kampf um den Ligaverbleib geht.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Bonlanden SV Bonlanden SV Deckenpfronn Deckenpfronn 15:00 PUSH

Der SV Bonlanden ist Neunter mit 31 Punkten, der SV Deckenpfronn Vierter mit 37 Punkten – viel spricht also für ein Spiel, das vor allem für die Gäste im Blick auf die Spitzengruppe enormes Gewicht hat. Bonlanden gewann zuletzt 2:1 in Musberg, verlor davor 1:3 in Botnang und hatte beim 3:1 gegen Vaihingen gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt; Deckenpfronn sammelte mit dem 4:3 in Dagersheim und dem 3:1 gegen Nufringen wichtige Punkte, das Nachholspiel gegen Oberjettingen steht allerdings noch aus. Das Hinspiel endete 0:0, nun geht es für Deckenpfronn darum, den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren. Bonlanden kann mit einem Heimsieg dagegen die Lücke nach oben spürbar verkleinern und sich selbst neu ins Gespräch bringen.

Die SpVgg Holzgerlingen und der TSV Musberg liegen mit jeweils 31 Punkten dicht beieinander, Holzgerlingen hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und damit die bessere Ausgangslage. Die Gastgeber kommen mit drei Ausrufezeichen in diese Partie: 3:0 bei Croatia Stuttgart, 6:0 in Vaihingen und 3:1 gegen Darmsheim; Musberg dagegen unterlag 1:2 gegen Bonlanden, gewann aber zuvor 1:0 gegen Croatia Stuttgart und 2:1 gegen Dagersheim. Das Hinspiel gewann Holzgerlingen knapp mit 2:1. Im Niemandsland der Tabelle ist das nur auf den ersten Blick ein ruhiges Spiel – tatsächlich könnte der Sieger den Blick noch einmal deutlich nach oben richten.

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr Croatia Stuttgart Croatia Stgt SV Rohrau SV Rohrau 15:30 PUSH