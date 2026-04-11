Liga total: Von »drückend überlegen« bis zur »unterirdischen Leistung«

Große Freude beim Torschützen: Deggendorfs Matthias Schäfer nahm beim Jubel die Eckfahne zur Hilfe - am Ende verhalf er seinem Team zu einem ungefährdeten Heimsieg gegen den SV Hofkirchen. – Foto: Harry Rindler

Das absolute Highlight des 24. Spieltags der Bezirksliga-Ost stieg in Künzing, wo die Süß/Burnberger-Elf die SpVgg Ruhmannsfelden zum Verfolgerduell lud. Nach 70 Minuten sah alles nach einer Machtdemonstration der Gäste aus, die bereits komfortabel mit 4:0 führten. Doch in der Schlussphase startete Künzing eine furiose Aufholjagd - und kam mit drei Treffern innerhalb von zwanzig Minuten noch einmal heran. Am Ende zitterte die Freidhofer-Truppe den 4:3-Sieg über die Zeit und bleibt mit Deggendorf punktgleich an der Tabellenspitze.

Jenes Deggendorf ließ auf heimischem Kunstrasen gegen den Vorletzten SV Hofkirchen nichts anbrennen. Matchwinner beim souveränen 2:0-Erfolg war Matthias Schäfer, der per Doppelpack beide Treffer beisteuerte. Während Grün-Weiß seine Dominanz untermauert, verschärft sich die Lage für Hofkirchen nach der fünften Niederlage in Folge.

Besondere Brisanz bot das Wiedersehen von Anton Autengruber mit seinem Ex-Club: Als Trainer des TSV-DJK Oberdiendorf schickte er den TSV Waldkirchen mit einer 4:0-Packung nach Hause. Überragender Akteur war Fabian Schwarz, dem ein Dreierpack gelang. Auch der SV Grainet bestätigte seine Topform: Gegen die Reserve des SV Schalding-Heining feierte das Gastinger-Team einen verdienten 5:2-Kantersieg.

Im Tabellenkeller schöpfte das Schlusslicht SV Oberpolling neue Hoffnung. Dank eines frühen Tores von Nico Koller gelang ein überraschender 1:0-Sieg gegen den SV Garham – und das trotz einer roten Karte für Michael Ellinger eine gute halbe Stunde vor Schluss. Im direkten Kellerduell zwischen der SpVgg Niederalteich und dem SV Hutthurm gab es hingegen keinen Sieger; Maxi Mutz rettete der Kesten-Elf in der 89. Minute das 2:2-Remis.

Der TSV Grafenau feierte einen wichtigen 3:0-Erfolg beim FC Obernzell-Erlau, wobei Spielertrainer Sebastian Raml doppelt traf. Torlos blieb es lediglich beim TSV Mauth, der sich gegen einen starken Keeper des SV Bischofsmais mit einem 0:0 begnügen musste.