Liga-Top-Scorer verlängert!

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Der 25-Jährige wechselte im Januar 2024 vom SV Pars Neu-Isenburg an die Giebelstraße und wurde direkt in seiner ersten Halbserie Deutscher Meister mit den Weilimdorfern. Seitdem stehen 57 Bundesliga- sowie 9 Champions-League-Einsätze im TSV-Trikot zu Buche. Als erster Spieler der Futsal-Bundesliga-Geschichte knackte Džindić zudem die magische Marke von 100 Toren und steht mit mittlerweile 119 Treffern an der Spitze der ewigen Torschützenliste. Zuvor spielte der Nationalspieler von 2021 bis Juni 2023 für den Stuttgarter Futsal Club, mit dem er 2022 ebenfalls Deutscher Meister wurde.

„Ich bin sehr glücklich, meinen Weg beim TSV Weilimdorf fortzusetzen. Der Verein und die Mannschaft sind für mich wie eine Familie geworden. Ich liebe diesen Sport und möchte in diesem noch viel erreichen. Gemeinsam wollen und werden wir weiter Geschichte schreiben", so Amer Džindić.