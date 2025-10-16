Liga-Süd-Duell in Hohenleipisch

Nach dem sofortigen FSV-Wiederaufstieg kommt es nach einem Jahr Pause wieder zu diesem traditionellen Duell der Landesliga. Die Gäste starteten nach neunmonatiger Ungeschlagen-Serie auch stark in die laufende Meisterschaft, mussten erst am 6. Spieltag die erste Niederlage gegen Titelfavorit Seelow quittieren und unterlagen vor Wochenfrist aber gleich noch einmal.

Hohenleipisch verschaffte sich nach ebenfalls zwei Pleiten in Folge mit dem Einzug ins Viertelfinale zuletzt ein Erfolgserlebnis.

In diesem Derby zählen das bisher Erreichte und Tabellenplätze bekanntlich kaum. So ist ein umkämpftes Spiel, ohne die ganz klare Rollenverteilung zu erwarten, zumal eine dritte Pleite zu vermeiden den Gästen zusätzliche Motivation sein dürfte alles dafür reinzuwerfen.

Für das Süd-Derby der Liga sollte für genug Spannung gesorgt und das Zuschauerinteresse geweckt sein.

Schiedsrichter ist Mark Ruhner aus Cottbus mit den Assistenten Stephan Zimmer (Hornow) und Daniel Habertag (Jethe).