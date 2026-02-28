Liga-Schlusslicht mit nächstem Trainerwechsel

Vevey-Sports: Becirovic bereits nicht mehr Trainer. Promotion-League-Schlusslicht Vevey-Sports kommt nicht zur Ruhe. Der erst am 15. Januar verpflichtete Trainer Edin Becirovic ist nach nur zwei Partien bereits zurückgetreten. Nach den deutlichen Niederlagen gegen die U21 der Young Boys (1:4) und gegen Bavois (0:4) zog der Coach die Konsequenzen. Dabei hatte es beim Tabellenletzten, der in der Meisterschaft auch auf die U21 des FC Zürich trifft, bereits in der Winterpause (alle Transfers der Promotion League auf einen Blick) erhebliche Veränderungen im Kader gegeben. Mehrere Abgänge und Zuzüge sorgten für einen personellen Umbruch, der sich sportlich bislang nicht stabilisierend auswirkte. Als Grund für seine Demission nennt Becirovic die "instabile Lage des Vereins", insbesondere in finanzieller Hinsicht. Angaben zur definitiven Nachfolgeregelung machte der Klub bislang nicht. Gemäss dem Fussballportal proxifoot.ch dürfte im kommenden Spiel gegen den FC Biel-Bienne vorerst Valdet Baftiu interimistisch an der Seitenlinie stehen.

FC Herrliberg: Trainer Benz nimmt Auszeit. Der Cheftrainer des Zweitligisten Herrliberg, Benjamin Benz, hat dem Verein mitgeteilt, dass er nach Abschluss der laufenden Saison nach sechs Jahren Amtszeit eine Auszeit nehmen wird. Unter seiner Leitung hat sich der FCH sowohl sportlich als auch strukturell erheblich weiterentwickelt: 2022 gelang der Aufstieg von der 3. in die 2. Liga. Seitdem haben sich die Herrliberger mit einem nahezu ausschliesslich aus Eigengewächsen bestehenden Team auf dieser Stufe als Spitzenteam etabliert. In der laufenden Meisterschaft überwintern sie auf dem dritten Platz der Gruppe 2, mit vier Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Veltheim. Der Verein hat bislang noch keine Angaben dazu gemacht, wer Benz, der auch Geschäftsführer des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) ist, im Sommer nachfolgt. Der 35-Jährige ist ein Herrliberger Urgestein. Nach seiner Zeit in der Juniorenabteilung spielte er als Aktiver für den Goldküsten-Club, wurde Junioren-Trainer und engagierte sich später im Vorstand.