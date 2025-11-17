Martin Wecht Archivfoto: Markus Karrasch

Liga-Reform: "Für mich passt das" Kreisfußballwart Martin Wecht spricht über die geplante Liga-Strukturreform

Bergstraße. Die geplante Liga-Strukturreform des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) wird kommen, das ist gewiss. Anlass der Reform: die seit Jahren rückläufigen Mannschaftszahlen (im Kreis Bergstraße von 116 in der Saison 2009/10 auf aktuell 96). Ziel ist es, die besonders im Norden des Landes darbenden Kreise zu stärken – basierend auf der Erkenntnis, so HFV-Pressereferent Matthias Gast, „dass das bestehende Spielsystem in einigen Regionen an seine Grenzen stößt“.

Der Verband bevorzugt final dieses Modell: eine Hessenliga, darunter zwei Klassen, denen wiederum vier Ligen untergeordnet sind. Die bisherigen acht Gruppenligen würden zahlenmäßig nicht angetastet und in die Verantwortung der sechs Regionen übergehen, womit auf Verbandsebene statt derzeit 205 Mannschaften in zwölf Ligen künftig nur noch 112 in sieben spielen würden. Vorteil der neuen Struktur: Die laut einer Umfrage wesentlichen Wünsche wären erfüllt. Der HFV hatte ein Stimmungsbild eingeholt bei Spielern, Trainern und Funktionären, das ein recht eindeutiges Bild ergab. Klassenstärke? 15, 16 Mannschaften. Spiele pro Woche? Eines genügt. Spiele unter der Woche? Ganz klar abgelehnt. Spielsystem? Soll bleiben, wie es ist. Zahl der Absteiger: maximal drei.

„Für mich passt das“, sagt der Bergsträßer Fußballwart Martin Wecht. Denn die aktuelle Struktur des Spielbetriebs im südlichsten hessischen Kreis entspricht weitgehend den in der Umfrage geäußerten Wünschen. „Wir haben keinen Bedarf, etwas zu ändern. Wir planen mit den Ligen, die wir haben“, so Wecht, zumal die Zuständigkeit der Ligen auf unterer Ebene weiter bei den Kreisen liegen soll. Von den fünf Kreisen der Region Darmstadt ist Bergstraße der einzige mit einer eigenen Kreisoberliga („Wir müssen uns noch keine Gedanken machen über eine kreisübergreifende Liga“). Das Fernziel des Verbandes, aus den bestehenden 25 Kreisoberligen 16 zu machen, sieht der Rimbacher nicht als Gefahr für die gute Stube des Fußballkreises. Odenwälder Vereine fahren lieber in den Odenwald