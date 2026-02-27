Liga-Primus Brauweiler gegen Flittard, SC Fortuna Bonn in Not

Ein Duell auf Augenhöhe

"Das Hinspiel beim 4:1 war wahrscheinlich unser bestes Saisonspiel, da hat wirklich alles gepasst. Uns ist aber bewusst, dass das jetzt ein komplett anderes Spiel wird. Wir sind gut drauf, und der Sieg vor einer Woche gegen den 1. FC Spich hat uns nochmal zusätzlichen Schwung gegeben. Trotzdem gilt wie jede Woche: Wir müssen alles reinhauen, um Punkte mitzunehmen", sagte Sven Henke, Cheftrainer des SC. Weiter führte er aus: "Die Tagesform und vor allem die Einstellung werden eine große Rolle spielen. Ich bin überzeugt, dass wir die Mannschaft im Trainerteam wieder bestmöglich vorbereiten und die Jungs bereit sein werden.“

Der SC Blau-Weiß Köln trifft am kommenden Spieltag auf den FV Bad Honnef. Das Hinspiel konnte der SC souverän mit 4:1 gewinnen. Allerdings stehen die Vorzeichen vor dem kommenden Duell anders als noch in der Hinrunde, denn beide Teams reisen mit einer breiten Brust zum Spiel an. Während Bad Honnef am vergangenen Spieltag Neunkirchen-Seelscheid besiegte und den FSV somit von der Tabellenspitze schmiss, sind die Kölner seit fünf Liga-Partien ungeschlagen.

Rein tabellarisch ist es ein Top-Spiel. Der Tabellenfünfte (Bad Honnef) trifft auf Rang sechs (Blau-Weiß Köln). Nur ein Zähler trennt beide Teams voneinander. Henke bleibt derweil allerdings gelassen. "Wir stehen aktuell auf Platz sechs, Bad Honnef ist Fünfter – tabellarisch ist das natürlich ein interessantes Duell. Aber wir haben keinen Druck, weil unser klares Ziel der Klassenerhalt ist. Wir freuen uns auf das Spiel und erwarten ein Duell auf Augenhöhe", erklärte der Übungsleiter. Abschließend fügte er noch hinzu: "Am Ende wird der gewinnen, der es mehr will und seine Leistung besser auf den Platz bringt. Wenn wir das schaffen, bin ich optimistisch, dass wir etwas Zählbares mitnehmen."

Mit einem Dreier könnten die Kölner am FV vorbeiziehen, während sich Bad Honnef mit einem Erfolg auf den dritten Platz schieben könnte.

Flittard will mutig gegen den Liga-Primus agieren

Die Spielvereinigung Flittard verlor die vergangenen sechs Liga-Spiele und rutschte somit immer weiter in den Tabellenkeller ab. Am kommenden Spieltag wird es jedoch nicht leichter für die Mannschaft von Cheftrainer Angelo Mazza, denn der Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler ist zu Gast.

"Wir werden wie immer mutig und selbstbewusst in das Spiel gegen Brauweiler gehen, alles andere ist auch nicht unser Naturell. Unsere Spielweise mit Ball wollen wir weiter sehr aktiv und variabel halten, wohl aber wissend, dass wir so langsam die nötige Effizienz in gewissen Torraum Aktionen brauchen und uns belohnen müssen - das hat uns gegen Rheinbach gefehlt". verriet Mazza vor dem Duell. Er ergänzte: "Gegen den Ball wollen wir sehr unangenehm sein, denn das musst du in unserer Situation - dort haben wir viel Arbeit investiert."

Der Übungsleiter der Hausherren will den Negativtrend stoppen und für eine faustdicke Überraschung sorgen. "Brauweiler hat eine sehr starke Truppe, die im Kollektiv sehr gut agiert und vieles richtig macht, das ist bemerkenswert wie homogen und stark die Truppe auftritt.

Aber jeder Gegner hat seine Schwächen und genau das müssen wir gut bis sehr gut ausspielen, um die Punkte zu Hause zu behalten", sagte Mazza.

Mit nur vier Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz wird es allmählich eng für Flittard. Der Chefcoach bleibt allerdings mit Blick auf die Tabelle und der Negativserie gelassen: "Wir machen uns nicht verrückt, denn wir arbeiten gut und investieren viel, aber so eine Niederlagenserie tut hat auch weh. Wir alle im Verein aber bleiben ruhig und geduldig und wissen was zu tun ist. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass du das nötige Glück so langsam erzwingen musst." Am Ende machte er deutlich: "Die Arbeit, die meine Jungs leisten ist sehr lobenswert und ich hoffe, dass sie sich belohnen - dazu herrscht eine gute Stimmung im Team. Wir wollen weiter wachsen."

Mit einem Überraschungssieg über den Tabellenführer könnte sich Flittard Luft im Keller verschaffen. Brauweiler braucht derweil einen Erfolg um an der Spitze zu bleiben.

Die weiteren Partien des 17. Spieltages:

Nach dem spielfreien Wochenende trifft der SV Schlebusch am kommenden Spieltag auf den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Das Hinspiel ging mit einem knappen 1:0-Heimerfolg an die Borussia. Hohenlind braucht einen zweiten Dreier gegen Schlebusch um an den oberen zwei Rängen dran zu bleiben. Der SV braucht derweil einen Sieg um aus den Abstiegsrängen zu klettern.

Mit einem Erfolg am vergangenen Spieltag gegen die Fortuna aus Bonn verschaffte sich der FV Wiehl Luft im Tabellenkeller. Mit einem weiteren Sieg gegen den kommenden Gegner 1. FC Spich könnte der FV den Abstand auf die rote Zone auf zehn Punkte stellen. Mit nur zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze benötigt Spich ebenfalls einen Dreier.

Für den SC Fortuna Bonn wird die Luft immer dünner nach der Pleite am vergangenen Spieltag gegen Wiehl. Sechs Punkte trennen die Bonner vom rettenden Ufer. Gegen den FV Bonn-Endenich muss daher etwas Zählbares her für den Abstiegskandidaten. Die Hausherren können mit einem Erfolg zeitgleich den achten Rang sichern.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr TuS Mondorf 1920 TuS Mondorf SC Rheinbach SC Rheinbach 15:00 live PUSH

Während der SC Rheinbach mit einem Dreier gegen Flittard in das neue Jahr startete, musste der TuS Mondorf eine bittere 0:4-Pleite in Nümbrecht hinnehmen. Im kommenden Aufeinandertreffen ist die Heimmannschaft daher auf Wiedergutmachungstour, während der SC mit einem dritten Liga-Sieg in Serie das obere Tabellendrittel erobern kann.